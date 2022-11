Vlahovic, la Serbia e il gossip da quattro soldi: cosa c’è di vero

Per ora quello di Dusan Vlahovic è un Mondiale complicato. L'attaccante della Juve infatti ha giocato soltanto una trentina di minuti con la Serbia e il suo allenatore Stojkovic durante l'ultima conferenza stampa si è detto preoccupato per le sue condizioni: " Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, è un motivo di preoccupazione per noi" - queste le parole del ct. Il problema della pubalgia tormenta Vlahovic dall'estate e per lo stesso infortunio ha saltato anche le ultime quattro partite di campionato.