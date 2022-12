Diretta Serbia-Svizzera ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - Alle ore 20, al 974 Stadium di Doha, Serbia e Svizzera chiudono la fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel Gruppo G, oltre al Brasile che ha già strappato il pass per gli ottavi, tutto può ancora succedere. Alle spalle dei verdeoro c'è la Svizzera che, dopo il successo per 1-0 all'esordio contro il Camerun, è caduta contro lo stesso risultato contro la selezione di Tite (rete di Casemiro). Seguono poi gli africani e la nazionale di Stojkovic a quota uno. Quest'ultime nella precedente sfida hanno regolato gol e spettacolo per un pirotecnico 3-3 finale. Mentre la Serbia è obbligata a vincere, agli elvetici di Yakin potrebbe anche bastare un pari qualora il Brasile non uscisse sconfitto dalla gara contro il Camerun. Nella conferenza stampa della vigilia, Stojkovic a proposito di Vlahovic, in dubbio, ha detto: "Dusan sta molto meglio rispetto a quando siamo arrivati. Sono convinto che possa darci una mano perché è pronto a giocare. Se comincerà la partita però non lo dico, nessun allenatore lo farebbe mai". Intanto, precedentemente, lo stesso attaccante dello Juventus era intervenuto per parlare di alcune notizie che lo riguardavano.