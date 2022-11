Rabbia Vlahovic: “Sciocchezze dette da gente frustrata e annoiata”

DOHA (Qatar) - Venerdì la Serbia dei bianconeri Dusan Vlahovic e Filip Kostic affronta la Svizzera (ore 20) per giocarsi gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. L'attaccante della Juventus ha giocato gli ultimi 25 minuti della partita persa contro il Brasile e nella conferenza stampa odierna ha fatto il punto della sua situazione: "Non c'è nessun problema tra me e il mister, ho scritto (sui social) che sono sempre pronto - anche con una gamba sola - ma se è meglio per la squadra che io resti in panchina allora non c'è problema. Tutto d'accordo con il Mister. Nessun problema lì. Sono pronto a fare del mio meglio affinché la Serbia vada al turno successivo - aggiunge - Viviamo per questo momento e non ci resta che vincere. Possiamo promettere che daremo anche più di quanto possiamo. Se sono più forti ci batteranno ma io credo in noi".

Vlahovic sui gossip: "Mi tutelerò legalmente"

L'attaccante è finito anche al centro del gossip per una presunta relazione con la moglie del secondo portiere della Serbia, Predrag Rajkovic. Queste le sue parole in merito: "Mi dispiace molto iniziare la conferenza in questo modo. Penso che non sia necessario dire nulla, ma devo reagire perché si tratta di me. Non c'è bisogno di commentare quelle cose che tutti leggiamo. Gravi sciocchezze. Questo è quello che fanno le persone che sono annoiate e complicate. Arrabbiati e frustrati, lavorano contro gli interessi della nazionale. Siamo più uniti che mai, l'atmosfera è fantastica. Voglio solo proteggere l'integrità del mio nome e mi difenderò legalmente se necessario. Non ho mai fatto pubblicità, non è il mio stile, ma ora devo farlo. Invece di sostenerci, parlano di cose che non c'entrano niente. Non li biasimo perché sono persone che hanno curriculum vuoti. Non raccoglieranno punti sul mio nome. Sono piccoli e rimarranno tali. L'attenzione è su venerdì e questo è il punto della storia".