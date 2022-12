Cassano e Adani, l'oracolo continua: "Occhio all'Uruguay, Suarez vince titoli"

MILANO - Dopo la Germania in semifinale, anche la sorpresa Uruguay saluta ai gironi: le previsioni di Cassano e Adani sui Mondiali continuano a fare vittime sportive illustri. Infatti tra le grandi assenti agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 c'è anche l'Uruguay. I ragazzi di Alonso, malgrado il successo all'ultima partita contro il Ghana, non sono riusciti a staccare il pass per gli ottavi di finale malgrado i fiduciosi pronostici espressi alla Bobo Tv da Lele Adani ed Antonio Cassano. L'ex giocatore di Roma e Inter ha aperto il dibattito sulle possibili sorprese al motto di : "Occhio all'Uruguay! Occhio all'Uruguay" aggiungendo sulle condizioni di Suarez e Cavani: "Suarez ha vinto un altro titolo (riferendosi al campionato vinto con il Nacional, ndr)". A fare eco a Cassano ci ha pensato Adani sottolineando: "Suarez ha vinto il titolo e si è allenato, Cavani è stato poco bene, Darwin Nunez c'è. Hai fatto bene Anto a nominare l'Uruguay, sono forti, loro sono forti". Ancora una volta il "Guru di Bari Vecchia" ha fatto un'altra vittima dopo l'endorsement in favore della Germania.