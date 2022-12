Francia-Polonia, è Szczesny l'incubo dei francesi

Didier Deschamps non si fida affatto della Polonia. La pessima prova dei biancorossi contro l'Argentina non ha intaccato l'atavica prudenza del commissario tecnico francese, che ha visto troppe partite per poter essere eccessivamente fiducioso, e lo ha fatto intendere in conferenza stampa: «La Polonia ama difendere, ma non solo questo. È una squadra molto competitiva e con alcuni giocatori d'esperienza internazionale come Szczesny, Glik, Lewandowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki... E può contare anche su dei giovani che si sono dimostrati all'altezza. Dobbiamo rispettare i nostri rivali, perché meritano di essere qui». Politicamente corretto o no, uno degli allenatori più conservatori e accorti di tutto il Mondiale non intende affatto dare già per vinto un incontro che sulla carta è tra i più squilibrati, almeno per quanto fatto vedere finora. I polacchi, infatti, sono stati sorretti principalmente dal portiere Szczesny, che è stato l'unico a salire davvero in cattedra. I vari Lewandowski, Krychowiak e Zielinski, giusto per citare quelli con il miglior curriculum, sono apparsi pochissimo e hanno recitato una parte misera contro l'Argentina.

La sconfitta contro la Tunisia, tuttavia, ha suonato come un campanello d'allarme ad alto volume per Deschamps, consapevole di non poter fare a meno dei suoi titolari, i quali saranno tutti presenti oggi. La formazione che dovrebbe scendere in campo, infatti, è praticamente la stessa che ha piegato la Danimarca. La prudenza è assoluta per un motivo particolare: l'anno scorso agli ottavi dell'Euro 2020 arrivò un'inaspettata eliminazione da parte della Svizzera, capace di rimontare da 3-1 a 3-3 e poi di affermarsi ai rigori. Rigori sui quali lo juventino Szczesny è uno specialista... «Parlare del passato, onestamente, non serve, a meno che non serva da lezione ai giocatori che erano presenti in quel momento e adesso non intendono nuovamente rivivere quella brutta esperienza. Il solo punto in comune è che si tratta di un ottavo di finale, ma l'avversario è di verso». Impossibile, almeno per un fatto di educazione, fare enfasi sul fatto che la Polonia attuale non vale la Svizzera che eliminò i Bleus un anno fa e ultimamente ha fatto tremare il Brasile. Eppure, viste le incertezze messe allo scoperto dalla sconfitta contro la Tunisia, sembra meglio partire da una posizione umile che da una boriosa. «Siamo arrivati agli ottavi, e in palio c'è un posto ai quarti. Tutte le squadre che sono arrivate a questo punto l'hanno meritato e il minimo errore può costare carissimo».