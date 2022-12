Mbappé da 9 e lode. Ronaldo scaricato dai tifosi del Portogallo

Kylian Mbappé 9 e lode

Doppietta alla Polonia e 9° gol in appena una Coppa del mondo e mezzo. Alla sua età (23) Pelé, il più precoce prima di lui, ne aveva segnati 7. Scelte sbagliate a livello di club gli hanno impedito di avere un palmarés ancora più importante, ma in nazionale pochi come lui. A tremare non è solo Klose (il bomber dei Mondiali con 16 gol), ma anche lo stesso Giroud (53) che da ieri guarda Henry (52) nello specchietto retrovisore consapevole, però, che presto verrà superato dal fuoriclasse di Bondy.