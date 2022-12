Portogallo, Fernando Santos e Cristiano Ronaldo: rivelata la conversazione privata

DOHA (Qatar) - Il Portogallo prova a tenere alta la concentrazione e a compattare il gruppo alla vigilia del quarto di finale contro la rivelazione Marocco. Per il ct dei lusitani Santos c'è la grande occasione di accedere alle semifinali della Coppa del Mondo, ma al momento l'attenzione non sembra essere rivolta al campo quanto più al caso Ronaldo che nelle ultime ore ha agitato la selezione portoghese. Alla base di tutto c'è l'esclusione di CR7 dai titolari dell'ottavo contro la Svizzera, poi la fuga di notizie di una minaccia da parte del fenomeno lusitano nei confronti del tecnico di poter abbandonare i Mondiali, alla fine la nota della Federazione portoghese a smentire il tutto. In conferenza stampa, Santos ha fatto il punto.