En-Neysiri, stacco e gol...alla Cristiano Ronaldo!

DOHA (Qatar) - Dopo i primi 45 minuti del match di quarti di finale dei Mondiali 2022 tra Marocco e Portogallo sono i Leoni dell'Atlante al comando grazie alla rete di testa di Youssef En-Nesyri . L'attaccante del Siviglia ha emulato atleticamente Cristiano Ronaldo staccando in maniera pazzesca e sorprendendo sia Ruben Dias che un Diogo Costa in uscita avventata.

En-Nesyri stacca più alto di Cristiano Ronaldo? I numeri

Il gol è arrivato al 41': cross dalla destra di di Attiat-Allah, En-Nesyri vola in cielo - cosa non nuova per lui visto che secondo alcuni deterrebbe il record assoluto per un gol con 2,89 metri di stacco registrato al mondiale russo del 2018 (battendo proprio quello di CR7 di 2,86 metri), ed insacca l'1-0 Marocco.