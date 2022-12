"Hai ucciso un uomo e una nazione": Cristiano Ronaldo e la famiglia contro Santos

Georgina Rodriguez in difesa di CR7

Anche l'amata compagna di Cristiano Ronaldo è scesa pubblicamente in difesa del giocatore. Su Instagram ha scritto parole caustiche nei confronti del commissario tecnico: "Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi. Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l'arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa". Anche Pepe ha espresso tutto il suo disappunto dopo la sconfitta del Portogallo contro il Marocco, partita che ha decretato l'uscita dei lusitani dal Mondiale Quatar 2022.