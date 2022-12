Modric, Perisic, Brozovic, Vlasic... Perché in Croazia i cognomi finiscono con -ic

"-ov" o "-ova" in Russia, Bulgaria e molti altri Paesi dell'Est europeo, una vocale in Italia (ad eccezione della tipica "-n" veneta), "-es" o "-ez" nelle nazioni di lingua spagnola e - talvolta - portoghese, una sola sillaba nell'estremo Oriente, soprattutto Cina e le Coree, "-sson" in Svezia, Danimarca ed Islanda e... "-ic" in Croazia: sebbene la globalizzazione renda sempre più difficoltoso risalire alla nazionalità di un calciatore semplicemente leggendone il cognome, ci sono dei suffissi che ne suggeriscono quantomeno l'origine della famiglia. Nel caso della nazionale a scacchi biancorossi, vice-campione del mondo in carica ed impegnata stasera nella semifinale con l'Argentina all'edizione di Qatar2022, l'elemento morfologico è particolarmente presente, basti pensare che è portato con orgoglio da 18 calciatori sui 26 convocati dal ct Dalic (...e 19!) per la kermesse. Ma perché?