Top 11 Mondiale Qatar 2022 Opta: solo due dell'Argentina!

La Coppa del Mondo è appena terminata , l'Argentina di Leo Messi ha conquistato il suo terzo trionfo ai calci di rigore contro la Francia di Deschamps, a cui non è bastata la storica tripletta di Kylian Mbappé, ed è quindi tempo di verdetti: il sito di analisi e statistiche calcistiche Opta ha stilato pertanto la Top11 - schierata con il 4-3-3 - della massima kermesse per nazionali e non mancano le sorprese... Scopriamola nel dettaglio.

Livakovic

Il portiere croato Dominik Livakovic, tra i protagonisti assoluti del Mondiale, si guadagna il posto grazie alle 25 parate, il numero più alto del torneo, e alla media di 3,5 gol evitati.

Hakimi

L'ex terzino dell'Inter Achraf Hakimi, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, è stato tra i protagonisti della rivelazione Marocco, eliminate in semifinale dalla Francia e sconfitta dalla Croazia nella finalina per il terzo e quarto posto: 26 i tackle effettuati, nessuno come lui al Mondiale.

Marquinhos

Ancora Psg nella Top11 di Opta: sul centro-destra della difesa viene schierato Marquinhos che, con il suo Brasile, ha concesso appena 32 tiri nei 426' giocati, con una media di 6,8 a partita.

Gvardiol

Accanto a Marquinhos figura Josko Gvardiol, autore di un Mondiale strepitoso, che l'ha eletto a vero e proprio uomo-mercato: tra i difensori, il croato eccelle nelle classifica dei contrasti effettuati (37), dei passaggi effettuati (202) e dei palloni giocati (48).

Theo Hernandez

Il forte esterno del Milan Theo Hernandez si piazza sulla corsia mancina della difesa: il vice-campione del mondo con la Francia chiude con il più alto numero di occasioni da gol create da un difensore (11).