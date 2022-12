Messi da record, anche su Instagram: superato l’uovo da oltre 55 milioni di like!

Il post di Messi supera l'immagine dell'uovo: oltre 56 milioni di like!

Ma non è finita qui perché il messaggio che celebrava il sogno realizzato da Messi di alzare la Coppa del Mondo è riuscito anche nell’impresa di superare l’immagine dell’uovo di Instagram, fino a oggi la pubblicazione sul popolare social con più cuori in assoluto (nel gennaio 2019 fu creato l’account “world_record_egg" e fu pubblicato un unico messaggio che aveva lo scopo di diventare il post con più like di sempre, superando il precedente primato di 18 milioni di like ottenuti da una foto di Kylie Jenner e riuscendoci in soli 9 giorni. In due anni l’immagine ha raggiunto quasi i 56 milioni di "mi piace"). Pochi minuti fa però è avvenuto il sorpasso con le foto (10 in totale) e le parole del campione argentino che continuano a raccogliere like e altrettanti commenti.

Messi sul tetto del mondo, campione assoluto del calcio, dello sport e dei social network. Il Re di Instagram è lui.