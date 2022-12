Festa Argentina, tra entusiasmo, esagerazioni e tragedie sfiorate VIDEO

Il Mondiale mancava da più di 36 anni e la gioia del popolo argentino è stata (ed è) davvero incontenibile. Le autorità locali hanno stimato la presenza di quattro milioni di persone per le strade di Buenos Aires per assistere al passaggio del pullman dei campioni del mondo di ritorno dal Qatar. È stata festa grande, ma con qualche eccesso di troppo, come potrete vedere dai video qui di seguito. Basta guardare le immagini dell'incidente occorso a un tifoso che ha cercato un folle salto dal ponte per salire sul bus della nazionale, un fatto che ha convinto la federazione a interrompere la parata e a far salire il gruppo squadra su degli elicotteri per fare ritorno al centro sportivo di Ezeiza.