Emiliano Martinez, in 100mila per il "Dibu"! E rivela il suo segreto sui rigori

Emiliano Martinez su Tchouameni e Messi

Tra l'estasi generale, il Dibu ha parlato del duello psicologico con gli avversari durante la lotteria dei rigori contro Olanda e Francia appunto e ha sottolineato il proprio orgoglio per essere stato "il primo campione del mondo 'marplatense'. Non solo per me, ma per tutti i bambini, e i piccoli portieri, che sognano la quarta stella", ha detto. Gli è stato chiesto da dove derivi la sua abilità nel neutralizzare i calci di rigore, e lui ha risposto, senza esitazioni, parlando delle sue "sceneggiate" per cercare di distrarre i tiratori avversari, come già aveva fatto nel 2021 nella finale della Coppa America vinta ai danni del Brasile, con alcune scene diventate 'cult' in Argentina. "Ai rigori divento forte e so che le persone mi rispettano, lo so perché me l'hanno detto i giocatori avversari - le parole del portiere della Seleccion -. E quando ho parato il rigore di Coman sapevo già che Tchouameni sarebbe stato molto nervoso. Ho provato a giocare mentalmente, buttando via la palla, parlando con lui. Alla fine ha tirato fuori, ha fatto un casino". Emiliano Martinez ha poi parlato di Lionel Messi: "Il mio ultimo sogno da portiere era quello di dare il titolo mondiale al migliore del mondo in modo che non ci siano dubbi che sia il miglior giocatore di tutti della storia". Poi ha ricevuto una standing ovation da parte del pubblico quando, a grande richiesta, ha eseguito il passo di danza ondeggiante che aveva eseguito ai Mondiali, dopo uno dei tiri dal dischetto sbagliati dalla Francia.