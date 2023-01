Juventus, Paredes e il nuovo tatuaggio con la Coppa del Mondo (e la data del trionfo)

18 dicembre 2022. Una data che rimarrà per sempre impressa nella mente, nel cuore e sulla pelle di Leandro Paredes. Il centrocampista della Juventus, infatti, così come fatto precedentemente anche da Angel Di Maria, si è tatuato la Coppa del Mondo sulla caviglia sinista con la data della finale (in bella mostra), quando ai calci di rigore l'Argentina ha avuto la meglio sulla Francia. Un trionfo atteso 36 anni, dal 1986, quello dell'Albiceleste. A distanza di poco più di un mese da quell'incredibile serata di Doha, l'ex Roma e Psg ha deciso di imprimere quel ricordo sulla propria pelle.