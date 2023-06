Argentina, Messi segna il gol più veloce in carriera: 2-0 con l’Australia

Dopo le amichevoli contro il Panama e il Curacao dello scorso marzo, ora i campioni del Mondo dell'Argentina sono ritornati di nuovo in campo. Lo hanno fatto vincendo 2-0 contro l'Australia in un'amichevole al Workers' Stadium di Pechino. Protagonista Messi, che ha segnato il gol più veloce della sua carriera dopo appena 79 secondi con un sinistro dal limite dell'area.