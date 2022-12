Onana-Song, bufera Camerun: le lacrime e il video inedito

In Camerun continua a tenere banco la vicenda Onana . Il portiere dell'Inter , dopo aver difeso i pali dei Leoni Indomabili all'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 nella partita persa 1-0 contro la Svizzera (gol di Embolo, ironia della sorte camerunense naturalizzato elvetico), è stato messo fuori rosa dal Ct Rigobert Song . Tra i due non c'è mai stato un grande feeling, ma proprio in occasione della manifestazione iridata è successo l'irreparabile.

Camerun, video inedito sulla lite Onana-Song

A tal proposito sui social è apparso un video inedito, girato all'insaputa del tecnico, che rivela quanto sia realmente accaduto in Qatar: “Ho detto a Onana (il giorno della partita contro la Serbia ndr) che non volevo più lavorare con lui e ha iniziato a piangere. Gli ho detto: 'Piccolo mio, non ho tempo per questo, sto preparando un match. Ti ho chiamato ieri e non sei venuto. Parlo con Vincent Aboubakar, (Eric ndr) Choupo-Moting, Zambo (Anguissa ndr), che sono i capisquadra e non posso parlare con te? Chi sei che non posso parlare con te? Ho fermato l'allenamento, ho chiesto a tutti di andare negli spogliatoi'", dice Song nel video. Poi continua: “In allenamento dà spettacolo. Durante le partite, gioca rischioso. Gli ho detto 'Passa la palla ai lati, smettila di rischiare, potremmo anche perderla'. E lui mi ha detto: 'Non voglio parlare con te, sto giocando'".