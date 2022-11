Danimarca-Tunisia, Hjulmand sulla fascia arcobaleno: "Messaggio chiaro"

Martedì alle 14 italiane, 16 locali, inizierà il Mondiale di Danimarca e Tunisia . Dopo la semifinale a Euro 2020, la selezione di Kasper Hjulmand vuole sognare in grande e farsi trovare pronta all'appuntamento con la manifestazione iridata. Di fronte, nella gara d'esordio del Gruppo D, completato da Francia e Australia , avversarie nella gara in programma sempre domani ma alle 20, c'è la Tunisia. Un'avversaria da non sottovalutare. Lo sa bene anche il Ct danese che nella conferenza stampa della vigilia mette in guardia i suoi e presenta così il match.

La FIFA potrebbe punire con un cartellino giallo i giocatori che indossano la fascia “one love”. Cosa ne pensa?

"Innanzitutto, non dovrebbe essere una decisione dei giocatori, immagina di camminare in campo prima del calcio d'inizio con un cartellino giallo, non è possibile. Abbiamo già giocato con questa fascia da braccio, in particolare per le competizioni UEFA (nella Nations League ndr). Vedremo cosa succederà oggi per le altre selezioni che hanno annunciato di giocare con (in particolare l'Inghilterra ndr) la fascia al braccio. Ma le citate sanzioni sportive e pecuniarie, in particolare sportive, non possono essere previste. Ancora una volta, questa non sarà la decisione dei giocatori, ma quella della federazione.

Ha intenzione di correre il rischio prima del suo ingresso in campo contro la Tunisia martedì?

"Bisognerà attendere risposte chiare. Vogliamo sapere quali sono le decisioni e poi decideremo cosa fare".

Capite tutta questa attenzione attorno a questa frascia?

"Affatto. Il messaggio non è controverso, non credo. Non vedo il problema. Abbiamo già indossato questa fascia al braccio".