Germania, Flick e Kimmich: "Ci hanno impedito di difendere i diritti umani"

Flick e la polemica sulla fascia "One Love"

Quello che non è piaciuto affatto al commissario tecnico, invece, è stato il modo in cui la Fifa ha escluso la possibilità di indossare la fascia da capitano "One Love": "La squadra voleva dare l'esempio insieme alla Federcalcio tedesca e ad altre Nazioni, ma la Fifa ci ha fermati. Non sapevamo quali fossero le sanzioni. Ma se si fa un'azione insieme, va portata avanti insieme. Non avrebbe senso fare qualcos'altro adesso. La squadra è scioccata dal fatto che una cosa del genere non sia fattibile. Ma tutti sanno quali valori rappresentiamo. È un segno di supporto ai diritti umani e alla diversità. Io e la squadra ci trattiamo con molto rispetto, me lo aspetto da tutti. Eppure quando si tratta di apprezzamento e rispetto, ci sono diverse parti che non la vedono così. Noi volevamo incarnare questi valori". Poi ha aggiunto: "I cartellini gialli sarebbero andati bene. Non sarebbe stato un problema. Kimmich sarebbe stato il capitano in una gara, poi Thomas Müller nella successiva e così via. Ma il modo in cui vengono minacciate sanzioni con un preavviso così breve non ti dà il tempo di reagire. Penso che sia un peccato che non si possano più difendere i diritti umani".