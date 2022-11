Ronaldo: "Parlo quando voglio. Alla mia età non devo dimostrare nulla"

A pochi giorni dall'esordio ai Mondiali di Qatar 2022, in programma giovedì alle 17 italiane (19 locali) nel match tra Portogallo e Ghana, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni in una conferenza stampa s sorpresa. Questa sarà la quinta e probabilmente ultima manifestazione iridata per il 37enne di Funchal che arriva all'appuntamento in un momento piuttosto complicato della propria carriera. Dopo la rottura definitiva con il Manchester United, infatti, l'ex Juve è alla ricerca di una squadra per gennaio. A proposito della situazione, il fuoriclasse lusitano commenta: "Non devo preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Parlo quando voglio. Tutti sanno chi sono e in cosa credo. Se a 37 anni e 8 mesi dovessi ancora dimostrare delle cose sarei preoccupato. Rispetto le opinioni della gente. Voglio fare un grande Mondiale per la mia famiglia, per i miei tifosi. Voglio vincere, ma se non ci riuscirò sarò felice per quello che è stato fatto. Sto bene e mi sento pronto per iniziare il Mondiale nel migliore dei modi e raggiungere i miei obiettivi. I miei ricordi sono buoni e altri meno, ma come tutto nella vita. I Mondiali sono qualcosa di diverso, il mondo si ferma. Tutti vogliono vederti giocare e parlare della competizione".