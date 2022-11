Ecuador-Senegal, Cissé: "Zero calcoli"

Il Senegal, dopo il ko all'esordio per 2-0 contro l'Olanda rimediato nei minuti finali, ha battuto 3-1 il Qatar. Tre punti che lasciano aperte le speranze di qualificazione agli ottavi nell'ultimo match della fase a gironi, quello in programma martedì alle 16 contro l'Ecuador. Tranne i padroni di casa, già eliminati, le altre tre formazioni si giocano il pass per proseguire nel Mondiale, pertanto anche la sfida tra Olanda e Qatar si giocherà allo stesso orario. Il Ct del Senegal Aliou Cissé, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la gara: "Abbiamo di fronte un avversario molto difficile, dobbiamo vincere a tutti i costi per continuare l'avventura. Rispettiamo l'Ecuador, ma abbiamo preparato bene la partita e speriamo di vincere". Il tecnico ricorda l'eliminazione al primo turno di quattro anni fa in Russia dopo aver perso nella partita decisiva contro la Colombia, quando bastava un pareggio per andare avanti: "Nel 2018 potevamo fare i calcoli, ora no. Tutto si gioca nei dettagli. La lezione di quella partita è che devi rimanere concentrato. Una partita non dura 45 o 50 minuti. Affronteremo una squadra aggressiva che si difende bene. Siamo alle partite decisive, ma in termini di pressione e adrenalina è una partita in più", ha detto il tecnico africano.