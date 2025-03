Qualificazioni Mondiali: Inghilterra e Polonia ok, la Bosnia sgambetta la Romania

Al via le qualificazioni Uefa al Mondiale 2026 , in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso le 16 sedi ufficiali distribuite fra Canada, Stati Uniti e Messico. Tra le nazionali che sono scese in campo nella prima giornata, l'Inghilterra di Thomas Tuchel , che a Wembley ha superato l'Albania con il finale di 2-0. Un risultato firmato Lewis-Skelly (20') e Kane (77') e che vale dunque i primi 3 punti del girone K, condiviso con Serbia - Vlahovic e compagni affronteranno la selezione albanese il 7 giugno a Tirana - Andorra e Lettonia, la cui sfida si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore dei lettoni.

Inghilterra-Albania: il racconto della partita

Gara da alto ritmo per la selezione di Tuchel, che sblocca le marcature con Lewis-Skelly al 20' minuto. Tante le occasioni per il raddoppio guadagnate dai padroni di casa, che hanno visto intervenire un ottimo Strakosha. Nella ripresa, è ancora l'Inghilterra a pressare alto, sfruttando le incursioni di un incontenibile Bellingham. A firmare il doppio vantaggio ci pensa allora Kane al 77'. Al triplice fischio esulta il pubblico di Wembley. La prossima giornata c'è la Lettonia: incontro in programma il 24 marzo.

San Marino ko. Bene Bosnia e Polonia

Partenza in salita invece per San Marino - che nell'ultimo impegno aveva sconfitto il Liechtenstein in Nations League, e prima ancora pareggiato con il Gibilterra - uscito sconfitto dal campo del Cipro con il risultato di 2-0: reti di Pittas (55) e Kakoullis (86'). Negli altri incontri di giornata, la Finlandia supera Malta per 1-0 e con lo stesso finale Polonia e Bosnia battono rispettivamente Lituania e Romania. Colpo in trasferta dunque per la selezione di Barbarez, che si aggiudica il match grazie al gol di Gigovic (14').