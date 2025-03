Dzeko da horror, calcio in faccia e naso rotto: cosa è successo

Ancora un brutto infortunio per Edin Dzeko . L'ex attaccante di Inter e Roma, dal 2023 in forza al Fenerbahce di Mourinho , è stato colpito al volto durante l'incontro tra Romania e Bosnia valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 - in programma dall'11 giugno al 19 luglio presso le 16 sedi ufficiali distribuite fra Canada, Stati Uniti e Messico - disputato il 21 marzo a Bucarest e terminato 1-0 per la selezione di Barbarez : risultato deciso dalla rete di Gigovic . Il giocatore classe '86, ha ricevuto un calcio involtario da parte di Popescu , che gli ha procurato la ha rotto del naso oltre che diverse escorazioni sul viso.

Cosa è successo

Al 34' minuto della sfida contro la selezione rumena, Dzeko viene colpito in volto dal piede del difensore Mihai Popescu durante un contrasto di gioco. Il giocatore rimane così a terra con il viso sanguinante, mentre le telecamere riprendono l'intervento dei soccorsi. Il direttore di gara non giudica però punibile l'intervento, e l'avversario se la cava senza neppure un'ammonizione. Al termine dell'incontro, il ct della Bosnia risponde sullo stato di salute dell'attaccante:"Penso che Dzeko si sia rotto il naso. Non ho ancora informazioni precise perché non era nello spogliatoio. Gigovic invece è caduto sulla spalla, ma dopo vittorie del genere non c'è dolore. Valuteremo tutto nei prossimi due, tre giorni. Stasera divertiamoci un po'. Da domani, al nostro ritorno, inizierà l'analisi di Cipro. Non ci saranno problemi con la motivazione, ora la nostra mentalità sta venendo alla ribalta, ma sono qui per questo", dichiara il ct.

"Era rosso, non è ammissibile"

Questo invece il parere dell'ex portiere della Romania Stelea, che ha duramente contestato la direzione arbitrale: "Quello è un cartellino rosso chiaro. Non importa se avevi intenzione o meno di colpire l'avversario e se hai preso la palla. Beh, lo hai colpito direttamente in faccia. Questo non è ammissibile da nessuna parte". Alcuni giorni dopo l'accaduto, Dzeko ha pubblicato un video sui propri profili social, in cui ha mostrato le ferite riportate a causa dell'intervento di Popescu, che si sommano inoltre all'infortunio precedente che gli aveva già procurato la frattura della mano destra un taglio al sopracciglio medicato con sutura.