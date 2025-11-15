“Dovrebbe vergognarsi”, “Momento di pura follia”: Cristiano Ronaldo nella bufera

A Bola, ad esempio, ha intitolato uno dei suoi editoriali con "Cristiano dovrebbe vergognarsi". Il giornalist a Hugo Vasconcelos ha così analizzato l'episodio: "Quello che ha fatto il capitano del Portogallo è stato deplorevole. E non mi riferisco solo all'aggressione, perché perdere la testa in un momento di frustrazione può succedere, anche se non dovrebbe. Ronaldo ha 40 anni. Nella conferenza stampa di mercoledì ha voluto provocare gli avversari, il commissario tecnico irlandese e il pubblico. È stato lui a creare il clima con cui non è riuscito a gestire la situazione ".

E ancora: "Ma la cosa peggiore è stata la sua reazione, tutta quella pantomima: dal pianto, come se l'irlandese che ha ricevuto la gomitata stesse fingendo, ai gesti con la testa, come se non capisse cosa stesse succedendo, fino agli applausi al pubblico, come se fosse colpa delle tribune e non sua, che veniva espulso. Ronaldo ha sbagliato. Il minimo che possa fare è chiedere scusa, ma in realtà dovrebbe vergognarsi. Ma se persino Martínez lo difende dicendo che «non c'è stata violenza», «ha cercato di allontanarlo» e «è stato sfortunato», non ho grandi speranze...". A queste si sono aggiunte le parole del ct irlandese Hallgrimsson nel post partita: "Tutto era chiaro quando ha lasciato il campo: non c'era altro da aggiungere. È stato un momento di pura follia da parte sua".

L'ultimo Mondiale

Quello del prossimo anno sarà il sesto ed ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo. Ad annunciarlo è stata la leggenda portoghese intervenendo in videoconferenza in un forum dedicato al turismo a Riyadh, in Arabia Saudita. "Certamente sì. Avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto. Mi sto godendo il momento e non penso ad altro e quando ho detto che presto arriverà il mio ritiro, il mio presto significa nei prossimi 10 anni - ha aggiunto ridendo - e invece la gente pensa che parlo di pochi mesi".

E a proposito dell'età: "Quando si arriva a una certa età tutto passa velocemente, ho 40 anni, ma continuo a fare gol, a divertirmi e a godermi tutto. Voglio continuare così, fisicamente sto bene e anche con il Portogallo faccio gol e aiuto la mia nazionale. Io voglio vincere ancora, la mia vità è questa". La scorsa settimana nell'intervista in due parti con Piers Morgan avevva affermato di non sognare la vittoria del Mondiale: "Non ci penso. Se mi chiedete: 'Cristiano, vincere la Coppa del Mondo è un sogno?' Non è un sogno. Vincere una Coppa del Mondo non cambierà il mio nome nella storia".