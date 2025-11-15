“Dovrebbe vergognarsi”, “Momento di pura follia”: Cristiano Ronaldo nella bufera

La Federcalcio portoghese (FPF) starebbe preparando un ricorso formale alla Fifa per limitare a un solo turno la squalifica di Cristiano Ronaldo, espulso nella sconfitta del suo Portogallo per 2-0 contro l’Irlanda, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Secondo quanto riferito da A Bola, il presidente federale Pedro Proença sarebbe in prima linea nella difesa del capitano e nella messa a punto della memoria che sarà sottoposta alla commissione disciplinare della Fifa, attesa a pronunciarsi dopo l’attuale parentesi delle nazionali. Nonostante ciò, non sono mancate le critiche per il fuoriclasse portoghese.
CR7, il piano per evitare la squalifica al Mondiale
La posizione difensiva della FPF si articolerebbe su tre punti: il clima ostile registrato a Dublino, richiamando anche le recenti dichiarazioni del ct irlandese Hallgrimsson che aveva accusato Ronaldo di aver condizionato l’arbitro nella gara d’andata; la trattenuta evidente ricevuta dal numero 7 nell’azione che ha portato al rosso; e l’assenza di precedenti disciplinari, considerando che si tratta della prima espulsione in 226 presenze con la nazionale. Se la Fifa dovesse accogliere la richiesta, CR7 sconterà la squalifica soltanto contro l’Armenia, match cruciale nella corsa verso la qualificazione al Mondiale, evitando così ripercussioni sulle prime partite del torneo nel 2026.
Ronaldo: gomitata, espulsione e... critiche
Ma cosa era accaduto durante la sfida del Portogallo contro l'Irlanda? L'attaccante dell'Al-Nassr è stato espulso dal direttore di gara dopo revisione al Var. L'ex Real Madrid e Juve, infatti, ha colpito O'Shea con una gomitata: un gesto di frustrazione dovuto probabilmente alla trattenuta reiterata dell'avversario ma anche al risultato (in quel momento gli irlandesi erano già avanti per 2-0 con la doppietta di Parrott). Dopo aver visto sventolare al suo indirizzo il cartellino rosso, Ronaldo ha applaudito ironicamente il pubblico dell'Aviva Stadium di Dublino, che nel frattempo stava festeggiando l'espulsione del portoghese. Intanto in patria non sono mancate le critiche nei confronti di CR7...
"Cristiano dovrebbe vergognarsi"
A Bola, ad esempio, ha intitolato uno dei suoi editoriali con "Cristiano dovrebbe vergognarsi". Il giornalista Hugo Vasconcelos ha così analizzato l'episodio: "Quello che ha fatto il capitano del Portogallo è stato deplorevole. E non mi riferisco solo all'aggressione, perché perdere la testa in un momento di frustrazione può succedere, anche se non dovrebbe. Ronaldo ha 40 anni. Nella conferenza stampa di mercoledì ha voluto provocare gli avversari, il commissario tecnico irlandese e il pubblico. È stato lui a creare il clima con cui non è riuscito a gestire la situazione".
E ancora: "Ma la cosa peggiore è stata la sua reazione, tutta quella pantomima: dal pianto, come se l'irlandese che ha ricevuto la gomitata stesse fingendo, ai gesti con la testa, come se non capisse cosa stesse succedendo, fino agli applausi al pubblico, come se fosse colpa delle tribune e non sua, che veniva espulso. Ronaldo ha sbagliato. Il minimo che possa fare è chiedere scusa, ma in realtà dovrebbe vergognarsi. Ma se persino Martínez lo difende dicendo che «non c'è stata violenza», «ha cercato di allontanarlo» e «è stato sfortunato», non ho grandi speranze...". A queste si sono aggiunte le parole del ct irlandese Hallgrimsson nel post partita: "Tutto era chiaro quando ha lasciato il campo: non c'era altro da aggiungere. È stato un momento di pura follia da parte sua".
L'ultimo Mondiale
Quello del prossimo anno sarà il sesto ed ultimo Mondiale di Cristiano Ronaldo. Ad annunciarlo è stata la leggenda portoghese intervenendo in videoconferenza in un forum dedicato al turismo a Riyadh, in Arabia Saudita. "Certamente sì. Avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto. Mi sto godendo il momento e non penso ad altro e quando ho detto che presto arriverà il mio ritiro, il mio presto significa nei prossimi 10 anni - ha aggiunto ridendo - e invece la gente pensa che parlo di pochi mesi".
E a proposito dell'età: "Quando si arriva a una certa età tutto passa velocemente, ho 40 anni, ma continuo a fare gol, a divertirmi e a godermi tutto. Voglio continuare così, fisicamente sto bene e anche con il Portogallo faccio gol e aiuto la mia nazionale. Io voglio vincere ancora, la mia vità è questa". La scorsa settimana nell'intervista in due parti con Piers Morgan avevva affermato di non sognare la vittoria del Mondiale: "Non ci penso. Se mi chiedete: 'Cristiano, vincere la Coppa del Mondo è un sogno?' Non è un sogno. Vincere una Coppa del Mondo non cambierà il mio nome nella storia".
