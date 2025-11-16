L’assist della Fifa: Italia testa di serie se va al Mondiale

INVIATO A CARNAGO - L’ indiscrezione da Zurigo è rimbalzata in Federcalcio: qualora l’Italia dovesse qualificarsi per i Mondiali, le toccherebbe comunque un posto tra le dodici teste di serie. L’orientamento della Fifa per il sorteggio che si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center di Washington sarebbe quello di cambiare il criterio usato per Qatar 2022, distribuendo le squadre che staccheranno il pass attraverso i playoff non automaticamente in quarta fascia ma in base al ranking, come accadrà per tutte le altre. Secondo i maligni - soprattutto d’oltrematica - sarebbe un lodo pro-Italia, considerato che, forti del nono posto nella classificona Fifa, quello slot sarebbe automaticamente nostro. L’unica che avrebbe potuto insidiarci sarebbe stata la Germania decima che però andrebbe ai playoff soltanto perdendo lo scontro diretto con la Slovacchia e quindi in caso di un tracollo sul traguardo, si giocherebbe pure la possibilità di superarci. Questo vuol dire di riflesso che i tedeschi rischiano di essere la grande mina vagante nel sorteggio mondiale mentre noi - qualora riuscissimo a qualificarci - dovremmo avere un girone più abbordabile. Gattuso, come giusto che sia, non spinge i suoi orizzonti oltreoceano ma sta studiando come riempire il più possibile d’azzurro i 130 giorni che ci separeranno dal 26 marzo, quando si disputerà la prima delle due (si spera) gare per arrivare al Mondiale, probabili sedi Bergamo e Roma in caso di finale in Italia. "Tra di noi parliamo di come stare vicino ai giocatori, di andare a trovarli, mangiare con loro una fetta di crostata e berci un caffè, vedere partite e stare con loro insieme per 48 ore a febbraio".