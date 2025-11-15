Gattuso: “9-0 impensabile”. Sulla contestazione: "C'era gente che augurava la morte, non erano fischi"

La sfida con la Norvegia si avvicina anche se ormai non ha più il sapore di inizio estate. La Nazionale italiana si è ritrovata a parlare davanti ai microfoni tra chiarezza tecnica, gestione dei giovani e riflessioni sul percorso verso il Mondiale. Il ct Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, sulle difficoltà della qualificazione e sul clima attorno alla squadra, rispondendo anche a La Russa con parole forti: "Ci hanno augurato la morte". Poi il commissario tecnico ha risposto velatamente anche a Dibu Martinez. Mentre Dimarco ha espresso entusiasmo e responsabilità per il gruppo, senza nascondere la consapevolezza della posta in gioco e la delicatezza della gara di domani. Un confronto a tutto campo, che ha alternato analisi tattica, elogio dei giovani e strategie per arrivare al playoff nelle migliori condizioni.
Italia, la conferenza del ct Gattuso
Gattuso ha fatto subito chiarezza dulle condizioni di Calafiori: "Ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita". Sulle dichiarazioni di La Russa sui tifosi che hanno diritto a criticare: "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi". Sul futuro e possibili raduni con i giocatori: "Non si può parlare del futuro, il nostro futuro è cercare di andare a tutti i costi al Mondiale. Noi parliamo di come riuscire a stare più vicini, coi nostri giocatori. Stiamo organizzando come vederci a febbraio, stare 48 ore insieme. Di andare a trovarli. Ci stiamo organizzando per questo e per andare a vedere le partite con tutte le nostre risorse". Sulla sfida contro la Norvegia: "Che partita sarà quella di domani? Dobbiamo essere molto intelligenti e non farci prendere dall'entusiasmo. Quella di domani è una partita che ci fa capire anche a che livello siamo, a che livello è l'asticella. Ma ci vuole anche intelligenza: non dobbiamo prendere espulsioni, non bisogna fare sciocchezze. A livello di mentalità possiamo crescere anche in questo tipo di partita. La gara di Oslo l'ho vista col mio staff e nei primi 15-20 minuti l'Italia mi è piaciuta, poi dopo l'1-0 è venuta fuori un'altra gara. Loro hanno i quattro giocatori davanti che sfruttano ogni tuo errore e poi quando fanno blocco difensivo è difficile metterli in difficoltà. In questo momento la Norvegia è una squadra a 360°".
Lo slittamento della Serie A e le condizioni della squadra
Sulla possibilità di spostare le partite del 22 marzo: "Noi ci possiamo fare poco, il presidente lavora molto su questa roba qui. Miracoli non li può fare una sola persona, secondo noi è difficilissimo che le sposteranno. Speriamo che ci daranno una-due finestre per vedere i nostri calciatori". Sulle condizioni della squadra: "Frattesi e Cambiaso sono diffidati: vale lo stesso discorso fatto per Tonali? Come sta Mancini? Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto". Su Pio Esposito: "Lui non deve dimostrare nulla, non è la sua partita. Pio deve fare il Pio, combattere e giocare bene. Deve legare il gioco, riuscire a fare gol. Stiamo parlando di un calciatore che per l'età che ha è molto maturo. Ho parlato con lui di questa roba qui, anche all'Inter ha una concorrenza molto importante e non deve vivere ogni partita come quella in cui deve dimostrare qualcosa. Domani non deve dimostrare nulla, deve fare il Pio".
Il 9-0 e la replica al Dibu Martinez
Sulla grande crescita della nazionale scandinava: "Faccio i complimenti alla Norvegia, ha dimostrato grandissime qualità e grande mentalità. In questo momento è una di quelle nazionali contro cui devi fare sempre grandi partite per batterli. La gara di domani è semplice, sappiamo cosa vogliono fare e sono molto bravi a fare blocco difensivo. Difficilmente la loro linea si rompe, sono compatti. Ti fanno credere che stai dominando il gioco e poi con le caratteristiche dei loro giocatori offensivi possono farti del male, così come sui piazzati. La partita sarà molto complessa. Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l'orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai...". Il 4-0 sarebbe stato possibile fosse dipesa la differenza reti negli scontri diretti: "Non ne voglio più parlare perché poi mi dicono che in Sud America mi stanno massacrando. Ormai viviamo in un mondo in cui non si può dire più nulla".
L'elogio a Haaland e il criterio di qualificazione
Su Haaland: "Ci sono attaccanti e attaccanti... Per quello che fa sì, è unico. Ha forza, ha balistica e fa delle cose a livello di coordinazione incredibile, è un giocatore molto elastico e ha picchi di velocità impressionante. Lui è unico, poi è chiaro che ci sono altri attaccanti con caratteristiche diverse come Mbappé con cui non si può fare il paragone. Sta collezionando record su record, è una macchina. Gioca con continuità, spero di non portargli sfiga ma non ha nemmeno mai infortuni gravi e questo è importante". Poi ha continuato: "Se è ingiusto questo criterio di qualificazione? Avrei tante cose da dire. Bisognerebbe parlare della Nations League, ma un giorno è giusto che venga il Presidente qui e spieghi tutto. Io so queste cose perché parlo con chi ne sa più di me e ho già detto ciò che volevo dire". Poi ha concluso: "Qual è stata la difficoltà più grande finora e al contrario la soddisfazione? Difficoltà poche, qui c'è una grandissima unità. Dal magazziniere a Buffon, li ringrazio per l'aiuto che mi stanno dando. Le gioie sono le vittorie, vedere la squadra contenta e che c'è entusiasmo nello spogliatoio mi riempie di gioia. Dobbiamo proseguire su questa strada.Con quale atteggiamento bisognerà scendere in campo a marzo? Paura mai. Dobbiamo arrivarci con una grande preparazione sia fisica che mentale. Poi è chiaro che oggi siamo all'undicesima giornata, ci ritroveremo alla 30esima... Dobbiamo pregare chi è lassù e sperare di essere nel modo migliore possibile. Dobbiamo arrivarci frizzanti e spensierati, i punti si mettono quando la testa si spacca. Non prima".
Il playoff, Pio Esposito e la risposta a La Russa
Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport: "Come ci avviciniamo a questa partita contro la Norvegia? Domani è una tappa importante del nostro percorso, per alzare l'asticella, loro sono fortissimi e domani saremo settantamila, sarà il record di incassi se non sbaglio… Sarà importante vedere a che livelli siamo". Su Calafiori che ha lasciato il ritiro: "Lo abbiamo provato, aveva qualche problemino. Lo ringrazio per l’attaccamento: è rimasto qui una settimana, poteva giocare forse ma non sarebbe stato corretto nei confronti suoi e dell’Arsenal. Vedremo chi giocherà tra Mancini e Buongiorno". Su Pio Esposito: "Cosa ne penso? Sarà un esame San Siro per lui? Nessun esame per Pio Esposito e nessuna pressione. Fa un lavoro incredibile, insieme a Retegui stanno bene. Non deve dimostrare nulla, Pio deve fare il Pio. E se capita buttarla dentro".
Poi ha continuato: "Cosa farò in questi tre mesi di distanza fino al playoff? Non iniziamo a pensarci adesso, altrimenti arriviamo scarichi. Piuttosto dobbiamo capire come 'toccare' i nostri giocatori in questi tre mesi, perché saranno lunghi, e non solo al telefono. Magari andare insieme a bere un te, un caffè, mangiare un pezzo di crostata. Li raggiungeremo dove si trovano. E pregare Dio di arrivarci nelle condizioni migliori".Infine sul ministro La Russa che ha detto che la gente ha il diritto di protestare: "Rispetto quello che detto, e i fischi li ho sempre accettati, ma la morte non si augura a nessuno. Sentirci dire 'andate a lavorare' e 'veniamo a Coverciano' vuol dire che c’è qualcosa che non va. Chissà se La Russa ha visto la partita. Penso di no".
Italia, la conferenza di Dimarco
"Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l'obbligo di qualificarci" - ha detto Dimarco senza mezzi termini in conferenza stampa. Poi sulla sfida contro la Norvegia: "Che gara mi aspetto? Affronteremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata. Ma noi non siamo quelli dell'andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Cosa non ha funzionato in Norvegia? "E' andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace, è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. Questa non è una cosa semplice da digerire. La Norvegia è una squadra forte, l'Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone". Poi sul percorso con il nuovo ct Gattuso: "Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l'Italia quando è gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale".
"La rimonta è impossibile". E sul playoff...
Poi con estrema sincerità ha parlato del sogno rimonta contro la Norvegia: "Pensate di ribaltarla domani? Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l'ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere". Sui calendari intasati in vista dei playoff: "Non decido io i calendari, ci sono persone che si occupano di queste cose. Noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, quindi metterci a disposizione sia del club che della Nazionale". Poi ha concluso su Pio Esposito: "E' un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All'Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo".
