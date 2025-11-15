Gattuso: “9-0 impensabile”. Sulla contestazione: "C'era gente che augurava la morte, non erano fischi"

La sfida con la Norvegia si avvicina anche se ormai non ha più il sapore di inizio estate. La Nazionale italiana si è ritrovata a parlare davanti ai microfoni tra chiarezza tecnica, gestione dei giovani e riflessioni sul percorso verso il Mondiale. Il ct Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, sulle difficoltà della qualificazione e sul clima attorno alla squadra, rispondendo anche a La Russa con parole forti: "Ci hanno augurato la morte". Poi il commissario tecnico ha risposto velatamente anche a Dibu Martinez. Mentre Dimarco ha espresso entusiasmo e responsabilità per il gruppo, senza nascondere la consapevolezza della posta in gioco e la delicatezza della gara di domani. Un confronto a tutto campo, che ha alternato analisi tattica, elogio dei giovani e strategie per arrivare al playoff nelle migliori condizioni.

Italia, la conferenza del ct Gattuso

Gattuso ha fatto subito chiarezza dulle condizioni di Calafiori: "Ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita". Sulle dichiarazioni di La Russa sui tifosi che hanno diritto a criticare: "Io rispetto le parole di La Russa, sicuramente non era allo stadio e non l'ha vista nemmeno in tv perché anche in televisione s'è sentito bene che c'era gente che augurava la morte a delle persone, altri che sarebbero venuti a Coverciano... Quelli non erano fischi, io li ho sempre accettati, erano cose molto più gravi". Sul futuro e possibili raduni con i giocatori: "Non si può parlare del futuro, il nostro futuro è cercare di andare a tutti i costi al Mondiale. Noi parliamo di come riuscire a stare più vicini, coi nostri giocatori. Stiamo organizzando come vederci a febbraio, stare 48 ore insieme. Di andare a trovarli. Ci stiamo organizzando per questo e per andare a vedere le partite con tutte le nostre risorse". Sulla sfida contro la Norvegia: "Che partita sarà quella di domani? Dobbiamo essere molto intelligenti e non farci prendere dall'entusiasmo. Quella di domani è una partita che ci fa capire anche a che livello siamo, a che livello è l'asticella. Ma ci vuole anche intelligenza: non dobbiamo prendere espulsioni, non bisogna fare sciocchezze. A livello di mentalità possiamo crescere anche in questo tipo di partita. La gara di Oslo l'ho vista col mio staff e nei primi 15-20 minuti l'Italia mi è piaciuta, poi dopo l'1-0 è venuta fuori un'altra gara. Loro hanno i quattro giocatori davanti che sfruttano ogni tuo errore e poi quando fanno blocco difensivo è difficile metterli in difficoltà. In questo momento la Norvegia è una squadra a 360°".

Lo slittamento della Serie A e le condizioni della squadra

Sulla possibilità di spostare le partite del 22 marzo: "Noi ci possiamo fare poco, il presidente lavora molto su questa roba qui. Miracoli non li può fare una sola persona, secondo noi è difficilissimo che le sposteranno. Speriamo che ci daranno una-due finestre per vedere i nostri calciatori". Sulle condizioni della squadra: "Frattesi e Cambiaso sono diffidati: vale lo stesso discorso fatto per Tonali? Come sta Mancini? Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto". Su Pio Esposito: "Lui non deve dimostrare nulla, non è la sua partita. Pio deve fare il Pio, combattere e giocare bene. Deve legare il gioco, riuscire a fare gol. Stiamo parlando di un calciatore che per l'età che ha è molto maturo. Ho parlato con lui di questa roba qui, anche all'Inter ha una concorrenza molto importante e non deve vivere ogni partita come quella in cui deve dimostrare qualcosa. Domani non deve dimostrare nulla, deve fare il Pio".