Mondiali 2026, la Bosnia ed Erzegovina giocherà a Zenica l'eventuale finale playoff

La prossima estate in America, Messico e Canada avranno luogo i Mondiali 2026 , ma la partecipazione dell'Italia è ancora tutta da decidere. Gli Azzurri, infatti, dovranno prima superare i Playoff a fine marzo, che li vedrà prima affrontare l'Irlanda del Nord e poi la vincente tra Bosnia ed Erzegovina e Galles. Manca ancora tanto, ma la Bosnia ha già deciso quello che sarà lo stadio della possibile finale playoff .

Bosnia ed Erzegovina, stabilito lo stadio dell'eventuale finale playoff

La Federcalcio bosniaca ha comunicato che la finale dei playoff, in programma per il 31 marzo alle 20:45 e che potrebbe vedere la Bosnia sfidare proprio l'Italia, si disputerà allo stadio 'Bilino Polje' di Zenica. Inoltre, la il massimo organo calcistico bosniaco ha anche deciso di lasciare invariati i prezzi dei biglietti, che verranno venduti tra i 15 e i 25 euro. E se la Bosnia dovesse perdere contro il Galles e non dovesse arrivare in finale? La Uefa ha deciso che le due squadre sconfitte in semifinale dovranno comunque sfidarsi in una amichevole e quindi lo stadio resterà comunque lo stesso.

Italia, il percorso verso il Mondiale 2026

Dopo aver mancato la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, l'Italia sarà costretta a giocare i Playoff. Se gli azzurri a marzo dovessero battere Irlanda del Nord e la vincente di Bosnia-Galles, si ritroverebbero poi inseriti nel Gruppo B, insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Un girone abbordabile per gli uomini di Gattuso, che prima però dovranno conquistare sul campo l'accesso al prossimo mondiale, competizione che che gli Azzurri non riescono a giocare ormai da due edizioni.