Mondiali 2026, la Bosnia ed Erzegovina giocherà a Zenica l'eventuale finale playoff

La prossima estate in America, Messico e Canada avranno luogo i Mondiali 2026, ma la partecipazione dell'Italia è ancora tutta da decidere. Gli Azzurri, infatti, dovranno prima superare i Playoff a fine marzo, che li vedrà prima affrontare l'Irlanda del Nord e poi la vincente tra Bosnia ed Erzegovina e Galles. Manca ancora tanto, ma la Bosnia ha già deciso quello che sarà lo stadio della possibile finale playoff.
Bosnia ed Erzegovina, stabilito lo stadio dell'eventuale finale playoff
La Federcalcio bosniaca ha comunicato che la finale dei playoff, in programma per il 31 marzo alle 20:45 e che potrebbe vedere la Bosnia sfidare proprio l'Italia, si disputerà allo stadio 'Bilino Polje' di Zenica. Inoltre, la il massimo organo calcistico bosniaco ha anche deciso di lasciare invariati i prezzi dei biglietti, che verranno venduti tra i 15 e i 25 euro. E se la Bosnia dovesse perdere contro il Galles e non dovesse arrivare in finale? La Uefa ha deciso che le due squadre sconfitte in semifinale dovranno comunque sfidarsi in una amichevole e quindi lo stadio resterà comunque lo stesso.
Italia, il percorso verso il Mondiale 2026
Dopo aver mancato la qualificazione diretta ai Mondiali 2026, l'Italia sarà costretta a giocare i Playoff. Se gli azzurri a marzo dovessero battere Irlanda del Nord e la vincente di Bosnia-Galles, si ritroverebbero poi inseriti nel Gruppo B, insieme a Canada, Qatar e Svizzera. Un girone abbordabile per gli uomini di Gattuso, che prima però dovranno conquistare sul campo l'accesso al prossimo mondiale, competizione che che gli Azzurri non riescono a giocare ormai da due edizioni.