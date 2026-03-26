Calhanoglu, allarme Inter poi rientrato con la Turchia: "Ora la finale, grazie Chivu"

"È passato un mese e mezzo dal mio infortunio, è durato un mese e mezzo. Mentalmente, ero un po' giù di morale. I problemi fisici consecutivi hanno influito sul mio stato psicologico, ma ho cercato di rimanere forte". Queste le parole di Hakan Calhanoglu, intervenuto al termine della semifinale dei playoff contro la Romania valida per la qualificazione al Mondiale 2026 e che ha visto la selezione di Vincenzo Montella restare in corsa grazie al successo deciso dalla rete di Ferdi Kadioglu, a segno al 53' su assist del madridista Arda Guler. La Turchia si accomoda dunque alla finale del 31 marzo, quando affronterà la vincente tra Slovacchia e Kossovo. Il centrocampista in forza all'Inter ha risposto anzitutto sulle proprie condizioni fisiche. Non è passato inosservato infatti il momento in cui si è portato la mano al polpaccio prima della sostituzione. "Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore - ha dichiarato ai microfoni Tv8 - . Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L'Inter mi ha aiutato in questo senso, Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio. Ferdi ha segnato il gol, è 1-0 per noi. Ognuno sta cercando di fare il proprio dovere in campo. Siamo una squadra giovane, competitiva e dinamica".