"Divoreremo chiunque”: Muharemovic contro l’Italia, la Juve può riabbracciarlo. La chiave c’è già…

Una crescita esponenziale: la Juve può prenderlo "in saldo"

Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juve, nell'estate del 2024 Muharemovic è passato in prestito al Sassuolo e poi un anno dopo è stato acquistato per 2 milioni di euro. In maglia neroverde il difensore bosniaco ha trovato fiducia e continuità tanto che il suo valore di mercato al momento è di ben 20 milioni di euro ma difficilmente i neroverdi lo lasceranno partire per meno di 30 milioni. Diverse squadre si sono dette interessate al suo cartellino ma anche i bianconeri stanno pensando a un suo ritorno, che sarebbe facilitato dalla clausola sulla futura rivendita del 50% inserita al momento della cessione. Se la Juve volesse riacquistarlo, in pratica lo pagherebbe la metà del suo reale valore.