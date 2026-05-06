Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Prestianni, l'insulto a Vinicius può costargli il Mondiale: anche la Fifa lo squalifica per 6 turni

La Commissione Disciplinare del massimo organo calcistico ha accolto l'esplicita richiesta della Confederazione europea: i dettagli
1 min

La Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di estendere a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dall'Uefa al calciatore del Benfica, Gianluca Prestianni. La Federcalcio mondiale accoglie quindi l'esplicita richiesta della Confederazione europea. La Uefa aveva punito il giocatore argentino con una squalifica di sei giornate per "il comportamento discriminatorio" verificatosi durante la partita di Champions League, Benfica-Real Madrid, dello scorso 17 febbraio.

L'insulto

In quella occasione Vinícius Junior aveva denunciato insulti razzisti da parte dell'avversario, affermando di essere stato chiamato "scimmia". Successivamente, Prestianni avrebbe ammesso di aver detto al brasiliano "maricon", insulto a contenuto omofobo. Ma su questa base la Uefa lo aveva squalificato per insulto omofobo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS