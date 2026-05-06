Prestianni, l'insulto a Vinicius può costargli il Mondiale: anche la Fifa lo squalifica per 6 turni

La Commissione Disciplinare della Fifa ha deciso di estendere a livello mondiale la squalifica di sei partite inflitta dall'Uefa al calciatore del Benfica, Gianluca Prestianni. La Federcalcio mondiale accoglie quindi l'esplicita richiesta della Confederazione europea. La Uefa aveva punito il giocatore argentino con una squalifica di sei giornate per "il comportamento discriminatorio" verificatosi durante la partita di Champions League, Benfica-Real Madrid, dello scorso 17 febbraio.