Argentina, i pre convocati per il Mondiale. Sei dalla Serie A: la scelta su Dybala. Nico Gonzalez...

La fase calda delle competizioni per club è entratata nel vivo, tra obiettivi ancora da centrare nei campionatin e le finali dei tornei europei ancora da disputare. Intanto il Mondiale si avvicina a grandi passi , e c'è chi come l' Argentina ha deciso di diramare una lista di 55 pre convocati. Il ct Scaloni ha fatto le sue prime scelte, da questi calciatori verranno poi stabiliti coloro che prenderanno parte alla Coppa del Mondo. Non mancano argentini della Serie A , ma nemmeno qualche esclusione eccellente. E poi c'era il dubbio legato a Lionel Messi da sciogliere.

Argentina, 55 pre convocati al Mondiale: Dybala out

C'era chi pensava Messi potesse decidere di non prendere parte al Mondiale, invece il fuoriclasse dell'Inter Miami figura nella lista di Scaloni. Nei 55 calciatori ci sono anche 6 che militano in Serie A. Parliamo di Pellegrino del Parma, Lautaro dell'Inter, Perrone e Nico Paz del Como, Castro del Bologna e Soulé della Roma. Tra questi non figura Dybala: i problemi fisici che lo hanno tenuto spesso lontano dal campo hanno evidentemente spinto il ct dell'albiceleste a non inserirlo tra i pre convocati. La Joya, intanto, nelle scorse ore ha parlato anche del suo futuro, con l'avvenire che appare sempre più lontano da Roma. Nel frattempo tra i prescelti di Scaloni c'è anche qualcuno che potrebbe tornare in Italia, ovvero Nico Gonzalez: il suo futuro, tra Juve e Atletico Madrid, è ancora tutto da stabilire.

La lista completa dei calciatori scelti da Scaloni

Di seguito la lista dei 55 calciatori pre convocati dall'Argentina in vista del Mondiale: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benitez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate), Agustin Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Capaldo (Amburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemounth), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Marsiglia), Marcos Acuna (River Plate), Nicolas Tagliafico (Lione), Gabriel Rojas (Racing Club), Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Valentin Barco (Strasburgo), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Matias Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma).