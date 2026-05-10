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"Il derby la mia ultima a Roma": Dybala scatena i tifosi, "La società non mi ha cercato

La Joya ha parlato così al termine della rocambolesca vittoria al Tardini contro il Parma: ecco cosa ha detto
2 min
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PARMA - Al termine della sfida vinta con una rimonta nel recupero contro il Parma, l'attaccante della Roma Paulo Dybala, ha parlato così ai microfoni di Dazn: “Era fondamentale vincere, in qualsiasi modo e farlo così è ancora più bello. Abbiamo sofferto tanto, ma la gente sarà felice. Noi ci siamo per la Champions, speriamo chi è davanti in questo momento possa perdere punti. Ho ceduto il rigore a Malen, era giusto così in questo momento. Ora il derby, ci arriviamo carichi e determinati: sarà una partita bellissima da giocare".

La risposta sul futuro

"Questa è una squadra che dà tutto sino alla fine - ha detto parlando della partita -. In settimana ci alleniamo tantissimo per arrivare a giocare così. Credo oggi ci sia vista la cattiveria e la voglia di questa squadra di raggiungere un posto in Champions". Poi la risposta tanto attesa sulla scadenza del contratto il prossimo giugno: "Futuro? Vorrei saperlo anche io, oggi il mio contratto dice che finirà dopo le prossime due partite. Quello che posso dire è che il derby potrebbe essere la mia ultima partita davanti al pubblico della Roma, lo dice il contratto. La mia idea? La tengo per me". Alla domanda se la società lo abbia avvicinato, l'argentino risponde facendo "no" con la testa. 

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