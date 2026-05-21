Danilo e il Brasile ai Mondiali: "Il riconoscimento mi rende felice. Abbiamo mentalità forte"

Se sei il Brasile e sei "pentacampeao" non puoi non partire tra i favoriti. La Seleçao lo sa, lo sa Carlo Ancelotti e lo sa bene anche Danilo , l'ex Juventus che il ct italiano ha sempre voluto nella sua nazionale per i suoi valori tecnici e tattici e per la sua esperienza. "Considero la situazione attuale della nostra nazionale come un riflesso del popolo brasiliano", ha dichiarato Danilo in un'intervista alla Fifa. "Hanno sofferto, si sono spesso rialzati dalle proprie ceneri e hanno dimostrato grande resilienza. Continuano ad andare avanti, lottano, ridono, piangono, ma alla fine festeggiano - festeggiano la vita e tutto ciò che hanno raggiunto - e questo è diventato una fonte di motivazione per me". Una rosa importante che per Danilo propone il gusto mix tra entusiasmo giovanile, esperienza, ma anche capacità di misurarsi in palcoscenici importanti. "Siamo una squadra molto giovane e la stragrande maggioranza dei nostri giocatori milita in Europa e lì tutti hanno sviluppato una mentalità forte e altamente professionale - ha affermato Danilo -. Credo che noi, i giocatori più esperti, possiamo contribuire con la nostra disponibilità al duro lavoro e al sacrificio, aiutando chi ci sta intorno a capire che i momenti difficili vanno e vengono".

Le parole di Danilo

La situazione non è molto diversa al Flamengo, la squadra di Rio de Janeiro a cui si è unito nel gennaio 2025 dopo l'addio, sofferto, alla Juventus. Lì, il suo impatto si è fatto sentire in campo e fuori, senza dimenticare che è stato lui a segnare di testa il gol che ha sancito la vittoria della Libertadores dello scorso anno. Fuori dal terreno di gioco, l'influenza di Danilo si può notare nell'organizzazione, nella mentalità impavida e nell'organizzazione dei Rubro-Negro, qualità che mette in mostra a Granja Comary, il centro di allenamento della nazionale brasiliana alla periferia di Teresopolis. "Risolvere i problemi, adattarsi e trovare una soluzione nei momenti difficili sono caratteristiche che cerco sempre di portare in nazionale", ha detto il senatore verdeoro che parla anche del cambiamento di un Brasile che, nel corso degli anni, ha badato a mantenere con maggiore attenzione gli equilibri tattici. "Questo cambiamento è iniziato ai Mondiali del 2022 e si è verificato non solo con il Brasile, ma in tutto il calcio mondiale in generale", ha affermato Danilo. "Si tratta di comprendere le distanze in campo e sapere cosa conferisce alla squadra maggiore pericolosità in attacco, preparandosi al contempo alle transizioni difensive".

"Oggi sono qui grazie ad anni di duro lavoro"

Danilo afferma di aver affinato la sua comprensione tattica durante il periodo al Manchester City di Pep Guardiola tra il 2017 e il 2019. Ha inoltre sottolineato una più ampia evoluzione nel calcio moderno, dove il ruolo del terzino richiede una maggiore consapevolezza degli angoli di passaggio, delle distanze di pressing e dell'equilibrio generale della squadra. "Il modo in cui viene interpretato il ruolo si è evoluto e oggi ci si aspetta che pochissimi terzini passino l'intera partita a correre su e già per la fascia", ha aggiunto. "L'attenzione si concentra sull'equilibrio, sulla gestione delle distanze e sul pressing al momento giusto. Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse che possono offrire varie soluzioni a seconda dell'avversario". Per Danilo, la decisione di Ancelotti di convocarlo come primo nome confermato per la grande competizione internazionale in Canada, Messico e Stati Uniti rappresenta un'altra pietra miliare nella sua storia con la Seleçao, iniziata nelle giovanili e culminata con la vittoria del Mondiale Under 20 nel 2011. "Credo fermamente nei benefici della routine e delle buone abitudini: se oggi sono qui è per il risultato di anni di duro lavoro - ha concluso -. Il riconoscimento mi rende felice, ma comporta anche una grande responsabilità. Sono completamente concentrato sul contribuire a creare le condizioni giuste per scrivere un nuovo e straordinario capitolo nella storia del Brasile ai Mondiali".