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Poker Germania alla Finlandia, Capo Verde stende Serbia 3-0. Bene l’Ucraina di Maldera: Polonia ko

I tedeschi esagerano contro la nazionale finlandese. Pulisic trascina gli Stati Uniti contro il Senegal
3 min
MondialiAmichevoli
Poker Germania alla Finlandia, Capo Verde stende Serbia 3-0. Bene l’Ucraina di Maldera: Polonia ko © APS

La Germania travolge con un netto 4-0 la Finlandia, in un'amichevole di preparazione ai Mondiali del 2026 in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. A Magonza la nazionale di Nagelsmann si è imposta grazie alla doppietta dell'attaccante dello Stoccarda Deniz Undav e alle reti di Wirtz e Musiala. Niente da fare per Pohjanpalo e compagni che ai Mondiali non ci saranno, mentre la Germania fa parte del girone E con Curacao, Costa d'Avorio ed Ecuador.

Impresa Capo Verde con la Serbia. Polonia ko

Capo Verde è già in forma Mondiale. Per la prima volta in una fase finale della Coppa del Mondo, la nazionale capoverdiana, in un'amichevole di preparazione disputata a Lisbona, ha battuto con un secco 3-0 la Serbia che non parteciperà, invece, alla kermesse iridata. Di Lenini, Duarte e Benchimol le reti che hanno deciso il test. Capo Verde fa parte del girone H con Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. Tempo di amichevoli anche per chi ai Mondiali non andrà: a Wroclaw l'Ucraina allenata dal ct italiano Andrea Maldera, ha battuto 2-0 la Polonia di Lewandowski con le reti di Yaremchuk e Yarmolenko.

Svizzera, buon test con la Giordania

In un'amichevole disputata a San Gallo, la Svizzera ha battuto 4-1 la Giordania in un test tra due selezioni che disputeranno il Mondiale in programma in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio. I padroni di casa del ct Murat Yakin si sono imposti con i gol di Embolo, Ndoye, Xhaka e Fassnacht. Di Odeh Fakhoury la rete degli ospiti. La Svizzera fa parte del girone B con Canada, Bosnia e Qatar, mentre la Giordania è inserita nel gruppo J con Argentina, Algeria e Austria. A Praga la Repubblica Ceca (girone A con Messico, Sudafrica e Corea del Sud) ha battuto 2-1 il Kosovo, selezione che ai Mondiali non ci sarà dopo l'eliminazione ai play-off contro la Turchia di Montella. Decidono la partita le reti di Ladra e Hlozek, di Emerllahu, invece, il gol della bandiera del Kosovo.

Stati Uniti, Pulisic trascinatore col Senegal

In un'amichevole di preparazione al Mondiale, gli Stati Uniti hanno battuto 3-2 il Senegal. A Charlotte la nazionale a stelle e strisce del ct Pochettino si è imposta grazie alle reti di Dest (7°), dell'attaccante del Milan, Christian Pulisic (20°) e di Balogun (63°). Agli ospiti non è bastata la doppietta del solito Sadio Mane, in gol al 44° e al 52°. Gli Stati Uniti sono inseriti nel girone D con Paraguay, Australia e Turchia. Il Senegal fa parte del gruppo I con Francia, Norvegia e Iraq.

 

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