Infantino deride l'Italia: "Magari con Mondiale a 64 squadre si qualifica, sennò arriviamo a 208"

"Godiamoci questo Mondiale a 48 squadre, è un grande evento". Ognuno ha la sua idea e questa è quella di Gianni Infantino, presidente della Fifa che ieri ha presieduto la prima delle tre cerimonie d'apertura previste in questa prima inedita Coppa del Mondo formato extra. Poi il numero 1 del calcio mondiale, nel tentativo di essere ironico, a giudicare dai commenti pare sia scivolato nel più classico degli errori di un difensore sfortunato: ovvero un clamoroso autogol, anche se sfruttando l'assist del disastroso cammino iridato di un'Italia comunque quattro volte campione del mondo e 2 volte d'Europa.