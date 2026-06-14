Inghilterra senza tregua, 24 ore folli: dal materiale rubato all'allarme tornado a Kansas City

L’avvio del Mondiale dell’ Inghilterra si sta rivelando tutt’altro che tranquillo. La squadra guidata da Tuchel non ha ancora debuttato in campo, con l’esordio fissato per il 17 giugno contro la Croazia . Eppure, lontano dal rettangolo di gioco, il ritiro dei Tre Leoni è stato scosso da una serie di episodi inattesi. Prima un furto di materiale tecnico, poi il suo ritrovamento , hanno creato tensione e distrazione nello staff. A rendere tutto ancora più complicato ci ha pensato un nuovo allarme meteo che ha costretto il gruppo a restare in hotel.

Furto, indagini e tensione nel ritiro inglese

Le difficoltà sono iniziate con la sparizione di parte dell’attrezzatura sportiva della nazionale. Un episodio che ha immediatamente acceso l’attenzione delle autorità locali, ora impegnate nelle indagini. Il materiale è stato successivamente recuperato, ma l’episodio ha lasciato più di una preoccupazione. Per alcune ore, infatti, la preparazione della squadra è stata inevitabilmente rallentata. Lo staff tecnico ha dovuto riorganizzare le attività per non compromettere il lavoro verso l’esordio. Nel frattempo la polizia continua a cercare di chiarire dinamica e responsabilità del furto. L’ambiente, già sotto pressione per il Mondiale, ha vissuto momenti di forte tensione. Un imprevisto che ha contribuito a rendere caotiche le prime giornate del ritiro.

Allarme meteo e isolamento in hotel A complicare ulteriormente la situazione è arrivato un allarme meteorologico improvviso. Le sirene e le notifiche sui cellulari hanno segnalato "l'allerta per una tempesta violenta in vigore nella zona fino alle 21:00 per venti distruttivi a 130 km/h. Rifugiatevi in un edificio solido, lontano dalle finestre. I detriti trasportati dal vento possono essere letali per chi si trova all’aperto senza riparo. Per la vostra sicurezza, recatevi in una stanza interna al piano più basso di un edificio. Rimane in vigore un’allerta tornado fino alle 23:00 per il Kansas nord-orientale e centro-orientale e il Missouri centro-occidentale".