DALLAS (Stati Uniti) - Debutto con l'amaro in bocca per l'Olanda ai Mondiali 2026. Al Cowboys Stadium gli Orange si sono fatti recuperare all'89' dal Giappone pareggiando per 2-2 la loro prima partita nella manifestazione, un risultato che molti anni prima "Holly & Benji" avevano previsto...in un'amichevole.
Siamo nella fase narrativa intitolata "Netherlands Arc" (2001). Sono trascorsi quattro anni dal torneo internazionale giovanile (Road to Sky Arc) e la Federcalcio giapponese è preoccupata di dover selezionare una squadra di giocatori all'altezza per prepararsi ai Mondiali FIFA del 2002.
La Golden Age
Nell'anno precedente ai preparativi per i Mondiali del 2002, il Giappone chiede di disputare un'amichevole con l'Olanda, che non è riuscita a qualificarsi per il torneo. Nel periodo precedente all'amichevole, Barneveld viene a sapere che il commissario tecnico giapponese Katagiri intende schierare come titolari i giocatori della “Golden Age”, nonostante la loro mancanza di esperienza, ad eccezione di tre giocatori che militano all'estero: Benji Price in Germania, Mark Lenders in Italia - girato in prestito dalla Juventus alla Reggiana - e Holly Hutton in Spagna con il Barcellona dopo il trasferimento dal San Paolo. Dopo che Barneveld si reca di persona in Giappone per farsi un'idea dei giocatori della Golden Age, impressionato dallo spirito combattivo della squadra giapponese, cambia idea e alla fine schiera la sua squadra migliore, chiamando Katagiri per concordare tutti i dettagli.
La partita
L'allenatore francese Louvois accetta di assumere la guida della Nazionale giapponese, composta esclusivamente da giocatori della “Golden Age”, in seguito a una richiesta formale presentata da Munemasa Katagiri alla JFA con l'obiettivo di abbattere il “muro olandese” e aiutare il Giappone a diventare un avversario di livello mondiale. La giovane nazionale giapponese, nonostante la poca esperienza, dimostra di avere un grande determinazione e riesce all'ultimo minuto ad ottenere un pareggio per 1-1 con assist (in tuffo) di testa di Lenders per il colpo, sempre di testa, vincente di Shingo Aoi! Il tutto dopo il solito show di Hutton che riesce con un cross vertiginoso a superare il colosso olandese (nell'anime gli olandesi era raffigurati come dei vichingi enormi ed insuperabili sotto l'aspetto atletico).
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