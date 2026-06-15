DALLAS (Stati Uniti) - Debutto con l'amaro in bocca per l'Olanda ai Mondiali 2026. Al Cowboys Stadium gli Orange si sono fatti recuperare all'89' dal Giappone pareggiando per 2-2 la loro prima partita nella manifestazione, un risultato che molti anni prima "Holly & Benji" avevano previsto...in un'amichevole.

Siamo nella fase narrativa intitolata "Netherlands Arc" (2001). Sono trascorsi quattro anni dal torneo internazionale giovanile (Road to Sky Arc) e la Federcalcio giapponese è preoccupata di dover selezionare una squadra di giocatori all'altezza per prepararsi ai Mondiali FIFA del 2002.