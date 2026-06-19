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Brasile-Haiti: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

La Selecao di Ancelotti contende alla nazionale di Migné la seconda giornata del girone C
3 min
BrasileHaitiMondiali 2026

Vietato sbagliare per il Brasile, che dopo il deludente pareggio al debutto con il Marocco contende ad Haiti la seconda giornata del girone C. La Selecao di Ancelotti si presenta all'appuntamento dopo aver recuperato lo svantaggio di Saibari grazie alla rete di Vinicius, uscendo dal campo con la consapevolezza di aver deluso le aspettative. Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Migné, uscita sconfitta per 1-0 dalla gara d'esordio contro la Scozia e tornata al Mondiale dopo 52 anni. Al terzo e ultimo appuntamento del girone in programma il 24 giugno, Brasile e Haiti saranno impegnati rispettivamente contro Scozia (Hard Rock Stadium, Miami Gardens) e Marocco (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

Brasile-Haiti: dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Ancelotti e Migné è in programma nella notte italiana alle ore 2.30 di sabato 20 giugno presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania, Usa. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Brasile-Haiti sul nostro sito.

Brasile-Haiti: le probabili formazioni

Brasile (4-2-3-1): Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha. Ct: Ancelotti.

A disposizione: Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Ibanez, Leo Pereira, Danilo Santos, Ederson, Casemiro, Lucas Paqueta, Endrick, Martinelli, Rayan, Thiago Igor.

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot, Isidor. Ct: Migné.

A disposizione: Duverger, Pierre Alexandre, Duverne, Lacroix, Metusala, Paugain, Thermoncy, Pierre Woodensky, Sainte, Simon, Casimir, Etienne, Fortune, Joseph, Nazon.

Arbitro: Hernández Hernández (Spagna); Assistenti: Naranjo Pérez–Sánchez Rojo (Spagna); Quarto ufficiale: Scharer (Svizzera); Var: Del Cerro Grande (Spagna); Ass. Var: Delajod (Francia)–Ashour (Egitto).

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