Brasile-Haiti: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Vietato sbagliare per il Brasile, che dopo il deludente pareggio al debutto con il Marocco contende ad Haiti la seconda giornata del girone C. La Selecao di Ancelotti si presenta all'appuntamento dopo aver recuperato lo svantaggio di Saibari grazie alla rete di Vinicius, uscendo dal campo con la consapevolezza di aver deluso le aspettative. Dall'altra parte del campo c'è ora la selezione di Migné, uscita sconfitta per 1-0 dalla gara d'esordio contro la Scozia e tornata al Mondiale dopo 52 anni. Al terzo e ultimo appuntamento del girone in programma il 24 giugno, Brasile e Haiti saranno impegnati rispettivamente contro Scozia (Hard Rock Stadium, Miami Gardens) e Marocco (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).