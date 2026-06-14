"Prestazione preoccupante": Brasile, prime critiche in patria e la pressione aumenta

Il Brasile di Ancelotti inizia il Mondiale con un pareggio che lascia già qualche dubbio. Contro il Marocco finisce 1-1, un risultato che non soddisfa del tutto l’ambiente verdeoro. Vinicius Jr risponde al vantaggio iniziale di Saibari con una giocata di grande qualità. In patria, però, l’attenzione si sposta subito sulla prestazione più che sul punteggio. E il dibattito mediatico si accende immediatamente dopo il debutto nel girone C.
Una prestazione giudicata insufficiente dalla stampa brasiliana
In Brasile il commento dominante è sintetizzato dalla frase: "L'unica notizia positiva è non aver perso" perché "la prestazione è ben più preoccupante del risultato". Secondo i media locali, il pareggio contro il Marocco evidenzia limiti strutturali più che episodici. Nonostante l’avversario sia una nazionale reduce da un percorso importante negli ultimi anni, le aspettative sulla Selecao restano altissime.
Alcuni media, tra cui globo.com, sottolineano "gli errori individuali" dei giocatori brasiliani. Nelle analisi emerge anche "la disorganizzazione collettiva e la mancanza di aggressività". Il giudizio complessivo, quindi, è severo e mette in discussione l’impatto del nuovo corso tecnico di Ancelotti. L’esordio, invece di accendere entusiasmo, sembra averlo parzialmente raffreddato. E cresce già l’attenzione sulle prossime partite del girone.
La pressione sul Mondiale del Brasile
Dopo questo avvio complicato, la classifica del girone vede la Scozia in testa grazie al successo su Haiti. Il Brasile è quindi già chiamato a inseguire per non complicare il proprio cammino mondiale. La prossima partita contro Haiti assume subito un peso importante per la Selecao. Sulla carta il divario tecnico e storico tra le due nazionali è evidente. Ma proprio per questo le aspettative sono ancora più elevate nei confronti dei verdeoro. In Brasile si parla già di un match da vincere senza alternative. La pressione sull’ambiente di Ancelotti cresce, nonostante siamo solo alla seconda giornata. E l’obiettivo è ritrovare subito una vittoria per rilanciare fiducia ed entusiasmo.
Ancelotti: "Non si vince il Mondiale alla prima partita"
A spegnere un po' le critiche ci ha pensato Ancelotti, intervistato al termine della sfida col Marocco: "Non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta fin dall'inizio, non si vince il Mondiale alla prima partita. La mia fiducia nei giocatori è assoluta. Nel calcio non tutto va sempre per il verso giusto, questo è solo l'inizio del percorso". Sulla prestazione: "Penso che la squadra fosse un po' ansiosa all'inizio. I nervi erano a fior di pelle, non abbiamo tenuto molto il possesso palla. Il secondo tempo è andato molto meglio, ma è stato comunque difficile. Sono sicuro che la squadra farà meglio nella prossima partita". Sulla reazione: "La squadra ha lottato fino all'ultimo minuto, questo è l'aspetto positivo. È abbastanza chiaro che dobbiamo migliorare". A chiudere sulle scelte di formazione con Casemiro e Ibanez titolari poi cambiati all'intervallo: i.
Il Brasile di Ancelotti inizia il Mondiale con un pareggio che lascia già qualche dubbio. Contro il Marocco finisce 1-1, un risultato che non soddisfa del tutto l’ambiente verdeoro. Vinicius Jr risponde al vantaggio iniziale di Saibari con una giocata di grande qualità. In patria, però, l’attenzione si sposta subito sulla prestazione più che sul punteggio. E il dibattito mediatico si accende immediatamente dopo il debutto nel girone C.
Una prestazione giudicata insufficiente dalla stampa brasiliana
In Brasile il commento dominante è sintetizzato dalla frase: "L'unica notizia positiva è non aver perso" perché "la prestazione è ben più preoccupante del risultato". Secondo i media locali, il pareggio contro il Marocco evidenzia limiti strutturali più che episodici. Nonostante l’avversario sia una nazionale reduce da un percorso importante negli ultimi anni, le aspettative sulla Selecao restano altissime.
Alcuni media, tra cui globo.com, sottolineano "gli errori individuali" dei giocatori brasiliani. Nelle analisi emerge anche "la disorganizzazione collettiva e la mancanza di aggressività". Il giudizio complessivo, quindi, è severo e mette in discussione l’impatto del nuovo corso tecnico di Ancelotti. L’esordio, invece di accendere entusiasmo, sembra averlo parzialmente raffreddato. E cresce già l’attenzione sulle prossime partite del girone.
La pressione sul Mondiale del Brasile
Dopo questo avvio complicato, la classifica del girone vede la Scozia in testa grazie al successo su Haiti. Il Brasile è quindi già chiamato a inseguire per non complicare il proprio cammino mondiale. La prossima partita contro Haiti assume subito un peso importante per la Selecao. Sulla carta il divario tecnico e storico tra le due nazionali è evidente. Ma proprio per questo le aspettative sono ancora più elevate nei confronti dei verdeoro. In Brasile si parla già di un match da vincere senza alternative. La pressione sull’ambiente di Ancelotti cresce, nonostante siamo solo alla seconda giornata. E l’obiettivo è ritrovare subito una vittoria per rilanciare fiducia ed entusiasmo.