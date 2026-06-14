"Prestazione preoccupante": Brasile, prime critiche in patria e la pressione aumenta

Ancelotti: "Non si vince il Mondiale alla prima partita"

A spegnere un po' le critiche ci ha pensato Ancelotti, intervistato al termine della sfida col Marocco: "Non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta fin dall'inizio, non si vince il Mondiale alla prima partita. La mia fiducia nei giocatori è assoluta. Nel calcio non tutto va sempre per il verso giusto, questo è solo l'inizio del percorso". Sulla prestazione: "Penso che la squadra fosse un po' ansiosa all'inizio. I nervi erano a fior di pelle, non abbiamo tenuto molto il possesso palla. Il secondo tempo è andato molto meglio, ma è stato comunque difficile. Sono sicuro che la squadra farà meglio nella prossima partita". Sulla reazione: "La squadra ha lottato fino all'ultimo minuto, questo è l'aspetto positivo. È abbastanza chiaro che dobbiamo migliorare". A chiudere sulle scelte di formazione con Casemiro e Ibanez titolari poi cambiati all'intervallo: i.