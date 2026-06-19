Scozia-Marocco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

FOXBOROUGH (Stati Uniti) - A mezzanotte è in programma la delicata sfida del Gruppo C tra Scozia e Marocco al Gillette Stadium, valevole per la seconda giornata dei Mondiali. Le due nazionali si trovano rispettivamente ai primi due posti del girone, con la nazionale scozzese che occupa momentaneamente il primo posto dopo aver steso di misura Haiti per 1-0 nel match d'esordio. Situazione differente per la nazionale di Brahim Diaz, attualmente seconda ad un solo punto dopo il pareggio rimediato contro il Brasile di Ancelotti. Gli uomini di Ouahbi sono dunque chiamati a riscattarsi per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alla Scozia ed agguantare un primo posto che si rivelerebbe di fondamentale importanza.