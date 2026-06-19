"Primo convocato in smartworking": Neymar e l'ironia del presidente del Brasile

Il Brasile continua a fare i conti con il caso Neymar , ancora al centro dell'attenzione nonostante non abbia disputato nemmeno un minuto nel torneo. A riaccendere il dibattito è stato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva , che durante un evento pubblico ha ironizzato sulla presenza dell'attaccante nella lista dei convocati di Ancelotti . Le sue parole hanno rapidamente fatto il giro del Paese, alimentando ulteriormente le discussioni sulle condizioni fisiche del fuoriclasse del Santos. Intanto la Seleção è chiamata a riscattarsi dopo un avvio di competizione al di sotto delle aspettative .

La battuta di Lula su Neymar

Nel corso di un incontro dedicato anche ai temi dello sport e della parità di genere, Lula si è reso protagonista di un siparietto con un bambino presente tra il pubblico. Il presidente ha prima chiesto al giovane se avesse mai visto giocare Marta, sei volte premiata come miglior calciatrice del mondo. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, gli ha domandato chi fosse, secondo lui, il miglior giocatore dell'attuale Seleção. Alla risposta "Neymar", Lula ha replicato ricordando che l'attaccante non ha ancora fatto il suo esordio nel torneo. Da lì la battuta che ha strappato sorrisi alla platea, definendolo "il primo convocato in smart working del mondo".

Neymar ancora in attesa, il Brasile sfida Haiti

Sul fronte sportivo, resta da capire quando Neymar potrà finalmente tornare a disposizione della nazionale. L'attaccante del Santos ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il problema fisico che ne ha rallentato il recupero, ma lo staff tecnico continua a muoversi con prudenza. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti non lo avrà contro Haiti. Il Brasile tornerà in campo nella notte italiana, alle 2:30, con l'obiettivo di cancellare le critiche arrivate dopo il pareggio all'esordio contro il Marocco. Una prestazione che, secondo molti osservatori brasiliani, non è stata all'altezza delle aspettative e che rende il prossimo impegno particolarmente importante per il cammino della Seleção.