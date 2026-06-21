Nuova Zelanda-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (CANADA) - Nella notte italiana, esattamente alle 3 , a Vancouver Nuova Zelanda ed Egitto si giocano un pezzo di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo il match d'esordio grande equilibrio nel Gruppo G , con tutte le formazioni appaiate a quota 1. All'1-1 tra Belgio ed Egitto, infatti, ha fatto seguito il roboante 2-2 tra l'Iran e la Nuova Zelanda, motivo per cui molte delle possibilità di accedere al turno successivo si acquisiranno in questa giornata. Salah va ancora a caccia del primo gol nel torneo iridato mentre i neozelandesi cercano la prima vittoria.

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Nuova Zelanda-Egitto: diretta tv e streaming

Nuova Zelanda-Egitto, gara valida per il secondo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Egitto

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Sigh, Just; Wood. Ct: Bazeley.

A disposizione: Paulsen, Woud, De Vries, Bindon, Garbett, Pijnaker, Elliot, Smith, Rufer, Thomas, Bayliss, Barbarouses, Waine, Old, Randall.

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan.

A disposizione: El Shenawy, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Hafez, Soliman, Lashin, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo, M. Alaa.

ARBITRO: Al Ali (Emirati Arabi Uniti). ASSISTENTI: Alhammadi (Emirati Arabi Uniti)-Al-Marri (Qatar). IV UFFICIALE: Ortega (Perù). VAR: Khadem (Emirati Arabi Uniti). ASS. VAR: Evans (Australia).

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