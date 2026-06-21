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Nuova Zelanda-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Reduci dai pareggi contro Iran (2-2) e Belgio (1-1), questo turno potrebbe essere decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di finale
3 min
Nuova ZelandaEgittoMondiali 2026
Nuova Zelanda-Egitto: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

VANCOUVER (CANADA) - Nella notte italiana, esattamente alle 3, a Vancouver Nuova Zelanda ed Egitto si giocano un pezzo di qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo il match d'esordio grande equilibrio nel Gruppo G, con tutte le formazioni appaiate a quota 1. All'1-1 tra Belgio ed Egitto, infatti, ha fatto seguito il roboante 2-2 tra l'Iran e la Nuova Zelanda, motivo per cui molte delle possibilità di accedere al turno successivo si acquisiranno in questa giornata. Salah va ancora a caccia del primo gol nel torneo iridato mentre i neozelandesi cercano la prima vittoria. 

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Nuova Zelanda-Egitto: diretta tv e streaming

Nuova Zelanda-Egitto, gara valida per il secondo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026, è in programma alle 3 di notte italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Nuova Zelanda-Egitto

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Sigh, Just; Wood. Ct: Bazeley. 

A disposizione: Paulsen, Woud, De Vries, Bindon, Garbett, Pijnaker, Elliot, Smith, Rufer, Thomas, Bayliss, Barbarouses, Waine, Old, Randall. 

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Ziko, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan. 

A disposizione: El Shenawy, Abdelmaguid, Rabia, Abdelmonem, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Hafez, Soliman, Lashin, Donga, Adel, Saber, T. Alaa, Zizo, M. Alaa. 

ARBITRO: Al Ali (Emirati Arabi Uniti). ASSISTENTI: Alhammadi (Emirati Arabi Uniti)-Al-Marri (Qatar). IV UFFICIALE: Ortega (Perù). VAR: Khadem (Emirati Arabi Uniti). ASS. VAR: Evans (Australia).

Nuova Zelanda-Egitto: scopri tutte le quote

 

 

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