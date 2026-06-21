Uruguay-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo i pareggi della prima giornata, il gruppo H è ancora tutto da decidere. La Celeste, dopo aver mezzo floppato l’esordio con l'Arabia Saudita, deve per forza vincere per continuare la sua avventura Mondiale. La nazionale di Bielsa conosce l'importanza del match, ma conosce anche un avversario come Capo Verde che nella sua prima storica partita in Coppa del Mondo si è tolta il lusso di frenare sullo 0-0 i campioni d'Europa della Spagna. A Miami, dunque, in palio punti decisivi per proseguire il cammino in Stati Uniti, Canada e Messico.
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Uruguay-Capo Verde: diretta tv e streaming
La gara tra Uruguay e Capo Verde è in programma nella notte tra domenica e sabato alla mezzanotte italiana al Miami Stadium. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
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Uruguay-Capo Verde: probabili formazioni
URUGUAY (4-3-3): Muslera, Sanabria, Olivera, Caceres, Varela, De la Cruz, Bentancur, Valverde; Vinas, M.Araujo, Canobbio. Ct: Bielsa. A disposizione: Rochet, Mele, Ugarte, Gimenez, Pellistri, Martinez, Rodriguez, Aguirre, Bieno, Zalazar, Vina, Piquerez, Nunez. Indisponibili: R.Araujo, De Arrascaeta. Squalificati: -. Diffidati: -.
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral; Lenini; Mendes, L.Duarte, Monteiro, J,Cabral; Livramento. Ct. Brito. A disposizione: Rosa, Dos Santos, Stopira, Costa, paulo, Benchimol, Rodrigues, L.Cabral. D.Duarte, Arcanjo, Pina, Pires, Ravela, Y.Semedo, Da Costa, W.Semedo. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
ARBITRO: Eskas (Norvegia). ASSISTENTI: Engan-Bashkevin (Norvegia). QUARTO UFFICIALE: Penso (Stati Uniti). VAR: Delajod (Francia). AVAR: Brisard (Francia).