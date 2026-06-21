Uruguay-Capo Verde: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo i pareggi della prima giornata , il gruppo H è ancora tutto da decidere . La Celeste, dopo aver mezzo floppato l’esordio co n l'Arabia Saudita, deve per forza vincere per continuare la sua avventura Mondiale . La nazionale di Bielsa conosce l'importanza del match, ma conosce anche un avversario come Capo Verde che nella sua prima storica partita in Coppa del Mondo si è tolta il lusso di frenare sullo 0-0 i campioni d'Europa della Spagna. A Miami, dunque, in palio punti decisivi per proseguire il cammino in Stati Uniti, Canada e Messico.

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Uruguay-Capo Verde: diretta tv e streaming

La gara tra Uruguay e Capo Verde è in programma nella notte tra domenica e sabato alla mezzanotte italiana al Miami Stadium. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

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Uruguay-Capo Verde: probabili formazioni

URUGUAY (4-3-3): Muslera, Sanabria, Olivera, Caceres, Varela, De la Cruz, Bentancur, Valverde; Vinas, M.Araujo, Canobbio. Ct: Bielsa. A disposizione: Rochet, Mele, Ugarte, Gimenez, Pellistri, Martinez, Rodriguez, Aguirre, Bieno, Zalazar, Vina, Piquerez, Nunez. Indisponibili: R.Araujo, De Arrascaeta. Squalificati: -. Diffidati: -.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, L.Cabral; Lenini; Mendes, L.Duarte, Monteiro, J,Cabral; Livramento. Ct. Brito. A disposizione: Rosa, Dos Santos, Stopira, Costa, paulo, Benchimol, Rodrigues, L.Cabral. D.Duarte, Arcanjo, Pina, Pires, Ravela, Y.Semedo, Da Costa, W.Semedo. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Eskas (Norvegia). ASSISTENTI: Engan-Bashkevin (Norvegia). QUARTO UFFICIALE: Penso (Stati Uniti). VAR: Delajod (Francia). AVAR: Brisard (Francia).