Cristiano Ronaldo, al Mondiale per la storia: qual è l'ennesimo primato che può raggiungere

Gol, record e trofei : Cristiano Ronaldo non ha in mente altro. Dopo aver conquistato la Saudi Pro League con l'Al Nassr , battendo all'ultima giornata l'Al Hilal dell'ex Inter Simone Inzaghi, il quarantunenne proverà ancora a scrivere la storia, questa volta con la maglia del Portogallo . Nonostante non sia più giovanissimo, l'ex attaccante della Juventus vivrà il suo sesto e ultimo Mondiale . Un trofeo mai vinto dalla formazione guidata dal Commissario tecnico Roberto Martinez, che proverà a centrare un'impresa storica nella Coppa del Mondo nordamericana. E CR7 va a caccia di nuovi record, anche personali.

Già nella storia: Cristiano Ronaldo cerca l'eternità

Ronaldo sta preparando la sua sesta partecipazione a un Mondiale. Come lui soltanto l'eterno rivale Lionel Messi e il messicano ex Salernitana Ochoa. Se l'ex Barcellona è riuscito a vincere la Coppa del Mondo nel 2022, il portoghese non lo ha mai fatto e ci proverà in quella che sarà la sua "Last Dance". L'ex Real Madrid, però, ha già un record invidiabile e che in pochi potranno provare a raggiungere: è l'unico calciatore della storia ad aver segnato in cinque edizioni dei Mondiali.

Alla prima partecipazione, a Germania 2006, il portoghese ha segnato un gol contro l'Iran. Nel 2010 si è ripetuto con un gol contro la Corea del Nord, mentre nel 2014 ha segnato al Ghana. La migliore edizione a livello personale è stata quella del 2018 (nell'estate del suo arrivo alla Juventus): quattro reti per il portoghese, tra cui una splendida tripletta contro la Spagna. Quattro anni fa, invece, ha segnato di nuovo contro il Ghana. Già con un posto nella storia, Cristiano cerca un gol anche nei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada per diventare l'unico calciatore ad andare in gol in sei edizioni. L'obiettivo delle 1000 reti in carriera è vicino e ora sono 974 i gol messi a segno con club e Nazionale. Sicuramente ci proverà anche nella kermesse iridata.

Il programma del Portogallo

Inserito nel Gruppo K, il Portogallo di Roberto Martinez proverà ad andare più lontano possibile, contando su tanti giovani interessanti e sul sempreverde Cristiano Ronaldo. Mercoledì 17 giugno ci sarà l'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Il 23 giugno, invece, ci sarà la sfida contro l'Uzbekistan. L'ultima gara del girone, invece, si giocherà il 28 giugno e l'avversario sarà la Colombia.