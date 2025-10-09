RANCAGUA (Cile) - La nazionale italiana Under 20 del commissario tecnico Carmine Nunziata crolla - con un netto 3-0 - contro i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso di svolgimento in Cile. Gli Azzurrini, vicecampioni in carica e reduci dal ko indolore con l'Argentina, e con in campo gli juventini Verde e Okoro dal 1', si arrendono alla doppietta di Cremaschi inframmezzata dalla punizione (piuttosto generosa) segnata da Tsakiris con un Seghetti non perfetto. Nell'unico precedente tra le due squadre prima di oggi, anche in quell'occasione nella massima kermesse giovanile del giugno 2025, l'Italia all'epoca allenata da Paolo Berrettini si era imposta in rimonta per 3-1.
23:24
FINISCE QUI: AZZURRI ELIMINATI
Arriva il triplice fischio dell'arbitro: gli Stati Uniti vincono 3-0 e volano ai quarti di finale, finisce qui il Mondiale U20 dell'Italia.
23:21
TRIS USA, DOPPIETTA PER CREMASCHI
Con l'Italia sbilanciata in avanti, il neo-capocannoniere del Mondiale U20 trova il 3-0 statunitense, la doppietta personale e il quinto gol in questa competizione.
23:19
Ancora un'occasione!
Nel primo dei sei minuti di recupero, Corradi svetta in area ma non inquadra lo specchio.
23:17
ALTRE PROTESTE AZZURRE
Liberali si destreggia in area e va via a due avversari in dribbling: lieve contatto, il talento del Catanzaro va a terra e nuova richiesta della panchina dell'Italia di un intervento del Var, anche questa volta senza conseguenze.
23:14
L'ITALIA CHIEDE UN RIGORE, POI OKORO SALVA TUTTO
All'84' Corradi viene affossato in area di rigore, l'arbitro lascia correre e, mentre panchina e calciatori azzurri protestano, gli Stati Uniti partono in contropiede: provvidenziale il ripiegamento del talento passato in chiusura di mercato dal Venezia alla Juventus Next Gen. Nunziata - che inserisce Benjamin per Idele - si gioca la 'chiamata Var', ma il direttore di gara conferma la decisione presa in campo.
23:09
PALO DELL'ITALIA
Sassata di Cama, che Beaudry devia sul palo: si salvano gli Stati Uniti, immediata la reazione degli azzurrini.
23:07
RADDOPPIO DEGLI STATI UNITI
Al 79' Tsakiris, col mancino, su una punizione dalla sinistra generosamente concessa dall'arbitro, beffa Seghetti sul primo palo: 2-0 per gli Stati Uniti che, di fatto, ipotecano la qualificazione ai quarti di finale.
23:05
Finisce la partita dello juventino Verde
Nunziata si gioca il tutto per tutto: fuori il giovane difensore bianconero, al suo posto l'attaccante dell'Empoli Konate.
23:03
Miracolo di Seghetti
Super parata con la mano aperta di Seghetti al minuto 75 sul bel mancino di Tsakiris. Qualche piccolo problema al polso per il portiere azzurro, all'esordio nella competizione al posto dell'infortunato Nunziante, finora sempre titolare.
22:53
Altra chance per l'Italia
Corradi, di testa, non arriva per centimetri all'appuntamento con la sfera: altra occasione potenziale per gli azzurrini.
22:48
Mannini da fuori!
Al 60' tentativo dalla distanza del centrocampista in prestito alla Juve Stabia dalla Roma: Beaudry blocca senza problemi.
22:44
Due cambi per l'Italia
Al 57' Nunziata richiama Mosconi e Riccio: in campo Romano e Sala.
22:32
Si riparte: Nunziata lancia Liberali
Inizia il secondo tempo di Italia-Stati Uniti: il ct Nunziata getta nella mischia l'ex Milan al posto di Iddrissou.
22:17
Finisce il 1° tempo
Dopo un minuto e quindici secondi di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi: Stati Uniti avanti 1-0, servirà un'Italia più coraggiosa e incisiva nella ripresa.
22:14
Chance americana
Su un rinvio sbagliato del portiere statunitense, con gli azzurrini che non riescono di un soffio a intercettare il pallone in zona pericolosa, al 42' nasce un contropiede pericolosissimo dei nostri avversari: Campbell va via in velocità, poi tenta un lob che si spegne sul fondo.
22:09
Spunto di Cama
Al 37' buona iniziativa personale di Cama che, dall'out mancino, si accentra in dribbling, poi mette un'interessante palla in mezzo leggermente troppo lunga per Okoro.
22:01
Timida reazione
L'Italia ha alzato il pressing, limitando la libertà di manovra degli avversari, ma fatica a produrre occasioni da rete. Alla mezz'ora il risultato è di 1-0 in favore degli Stati Uniti.
21:47
STATI UNITI IN VANTAGGIO
Benjamin Cremaschi, di chiare origini italiane e argentine e passato in estate in prestito dall'Inter Miami al Parma, ci grazia sullo splendido assist di tacco di Gozzo, chiuso in angolo da Seghetti, ma non sugli sviluppi del corner, in cui firma l'1-0 segli Stati Uniti al 15' con un facile tap-in.
21:41
Doppia chance azzurra
Palo dell'Italia al 7', con un tiro-cross a rientrare dall'out destro di Mosconi, poi Cama, sulla ribattuta, non riesce né a mirare verso la porta, né a trovare un compagno al centro. Sull'angolo seguente, però, lo stesso Cama scodella in mezzo un pallone su cui si avventa di testa Corradi, ma Beaudry blocca a terra.
21:27
Suona l'Inno di Mameli
Gli azzurrini cantano a squarciagola il Canto degli Italiani e si schierano in campo: allo stadio El Teniente di Rancagua si attende solo il fischio dell'arbitro. Il primo possesso sarà degli Stati Uniti.
21:15
Tutto pronto per Italia-Usa U20
Ci siamo, tra 15' il calcio d'inizio del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Questo l'undici scelto dal ct Nunziata, schierato col 4-3-3: Seghetti; Natali, Corradi, Verde; Idele, Riccio, Mannini, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou.
21:00
Arbitra l'uruguayano Tejera
L'incontro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20 in Cile, che vedrà l'Italia sfidare gli Stati Uniti, sarà diretto dall'arbitro uruguayano Gustavo Adrian Tejera.
20:45
Le formazioni ufficiali
20:30
Mondiali U20: il cammino dell'Italia
