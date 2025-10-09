RANCAGUA (Cile) - La nazionale italiana Under 20 del commissario tecnico Carmine Nunziata crolla - con un netto 3-0 - contro i pari età degli Stati Uniti negli ottavi di finale del Mondiale di categoria, in corso di svolgimento in Cile. Gli Azzurrini, vicecampioni in carica e reduci dal ko indolore con l'Argentina, e con in campo gli juventini Verde e Okoro dal 1', si arrendono alla doppietta di Cremaschi inframmezzata dalla punizione (piuttosto generosa) segnata da Tsakiris con un Seghetti non perfetto. Nell'unico precedente tra le due squadre prima di oggi, anche in quell'occasione nella massima kermesse giovanile del giugno 2025, l'Italia all'epoca allenata da Paolo Berrettini si era imposta in rimonta per 3-1.