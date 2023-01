Da Barrenechea al blitz in Coppa Italia, la Juve Next Gen spauracchio del Padova all'Euganeo

Si scrive Padova-Juventus Next Gen , si legge voglia di riscatto. Allo stadio "Euganeo" i bianconeri andranno a caccia di un risultato positivo per interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila aperta dopo il successo casalingo (1-0) sul Sangiuliano e chiusa dal ko interno con il Pordenone (1-2) .

Mirino puntato sulla terza giornata di ritorno del girone A di Lega Pro . Appuntamento a sabato 14 gennaio alle 14:30 . C'è da tirar fuori qualche granello di sabbia scivolato tra gli ingranaggi della Next Gen che, pur senza aver mai cercato alibi, è stata ovviamente condizionata dal vaso comunicante sempre più attivo con la prima squadra dovendo fare a meno in più di una circostanza di pedine chiave.

Juventus Next Gen, il fatto "Euganeo" e la carica di Vlahovic e Pogba

Juventus Next Gen tredicesima a 26 punti, due di vantaggio sul Mantova e la zona playout. Padova decimo, ultimo posto utile per accedere agli spareggi promozione, a quota 28. Sembra passata una vita dai quarti di finale dei playoff della scorsa stagione quando la Next Gen fece sudare le proverbiali sette camicie al Padova dell'allora allenatore Massimo Oddo per guadagnarsi l'accesso in semifinale, dove poi a spuntarla nel doppio confronto fu il Catanzaro. Il Padova vinse al "Moccagatta" con un gol di Chiricò il 17 maggio scorso, ma quattro giorni più tardi, il 21 maggio fu tutt'altro che una formalità passare il turno.

Una rete di Barranechea, a proposito di talenti che stanno facendo la spola tra Next Gen e prima squadra, costrinse i biancoscudati a tenere il fiato sospeso fino al novantesimo per "difendere" una sconfitta comunque sufficiente per garantirsi il passaggio del turno, garantito dal migliori posizionamento in classifica nella stagione regolare.

Altro giro, altra corsa, il Padova di Caneo ha vinto all'andata col finale di 2-0 ma ora sulla panchina dei veneti c'è Vincenzo Torrente perché anche per il Padova l'annata si sta sviluppando in maniera meno brillante rispetto alla precedente.

E occhio perché lo stadio "Euganeo" porta bene alla Juve. L'ultimo confronto è datato 7 dicembre 2022, in Coppa Italia di Serie C: gol di Cerri, Sekulov e De Marchi, e stavola ai quarti di finale è stata la Juve a sorridere guadagnandosi la doppia sfida in semifinale con il Foggia (andata il 18 gennaio 2023 allo "Zaccheria", ritorno il 15 febbraio al "Moccagatta"). La Juve punta a uscire dal campo di nuovo col sorriso, come in quella circostanza dopo aver condiviso altra voglia di riscatta galleggiante nell'aria: quella di Vlahovic e Pogba, compagni d'allenamento speciale nel corso della settimana.