La maglia orange, l'idolo Cruijff e un futuro alla Juve: la storia di Di Biase

Uno sguardo alla Serie A e uno al mercato. A scendere la Juventus sta cercando di tenere sotto controllo tutte le situazioni anche per quanto riguarda la Next Gen e le giovanili. Sul mercato la società si sta muovendo soprattutto per il futuro e in questi giorni si sarebbe assicurata il giovanissimo Di Biase. Classe 2005 che in Serie D con la maglia della Pistoiese sta davvero facendo parlare di sé alla prima stagione coi grandi. Esterno mancino, dotato di doti tecniche importanti e con un ottimo fiuto del gol. Le sue prestazioni non sono passate inosservate soprattutto ai piani alti, ma i bianconeri sono stati più bravi e lesti a fiutare il colpo per la Next Gen.