Diretta Juventus Next Gen-Renate ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen torna in campo dopo la sfida di Coppa Italia contro il Foggia . Una partita dove i bianconeri sono usciti sconfitti di misura pur disputando un'ottima gara. I bianconeri devono ancora ritrovare la vittoria in campionato. Quella manca da tempo e nell'ultimo turno la squadra di Brambilla è riuscita a strappare un punto all'Euganeo contro il Padova . Il Renate rievoca dolci ricordi ai bianconeri dopo il doppio confronto ai playoff della scorsa stagione. Alla Juve serve una vittoria per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e ritrovare il morale giusto per il prosieguo del campionato. Contro i nerazzurri in campo al Moccagatta alle ore 14:30.

Juventus Next Gen-Renate, le probabili formazioni

Juventus Next Gen (4-3-3): Raina; Huijsen, Riccio, Savona, Barbieri; Barrenechea, Besaggio, Sersanti; Compagnon, Aké, Pecorino. Allenatore: Brambilla

Renate (4-3-3): Drago; Angeli, Silva, Possenti, Anghileri; Esposito, Baldassin, Squizzato; Ghezzi, Sorrentino, Nepi. Allenatore: Dossena

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Dove vedere Juventus Next Gen-Renate in diretta tv o streaming

La partita tra Juventus Next Gen e Renate potrà essere seguita in diretta streaming su Eleven Sports o Dazn, solo per chi in possesso di abbonamento. L'evento sarà anche fruibile sulle rispettive App su pc, tablet o mobile. Non sarà quindi possibile vedere il match in modo gratuito e in diretta tv.