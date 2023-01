Giovanni Manna: chi è il direttore sportivo della Juve Next Gen

Giovane e con tanta voglia di emergere. Giovanni Manna è senza dubbio il nuovo che avanza in casa Juventus, soprattutto in un momento delicato come quello che stanno vivendo i bianconeri. Dopo la sentenza del -15 in classifica e le inibizioni comminate ai dirigenti - tra i quali anche Cherubini - la società dovrà provvedere alla scelta di un nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi sulla lista del club, per il momento il club può contare già all'interno sulla professionalità dell'attuale direttore sportivo della Next Gen.