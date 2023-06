Juve, Scanavino blinda Allegri: “Mai in discussione. Totale condivisione”

Juve, Scanavino: "Con Allegri abbiamo attravesato insieme la bufera"

Scanavino ha spiegato: "Allegri non è mai stato in discussione. Con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dalla gestione della parte sportiva fino al mercato e all'organizzazione finanziaria della società. Con Allegri abbiamo da sempre incontri o contatti quotidiani. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto, nato pochi mesi fa, si è consolidato rapidamente. Non sono mancati momenti di confronto, spesso anche accesi, ma con la volontà di fare il meglio per la squadra, per i calciatori e la società".

Su ruoli e responsabilità: "Fin qui la performance di Giovanni Manna è stata positiva, come i ragazzi della Next Gen ha dimostrato di avere grandi capacità. Lui prenderà in mano le responsabilità del mercato al cento per cento. Giuntoli? È legato al Napoli per un anno ancora, non è corretto nei confronti del Napoli e di Giuntoli commentare ulteriormente. Rabiot? Il nostro obiettivo era quello di creare un'organizzazione chiara con ruoli e responsabilità definite. Risponderà Giovanni Manna a questa domanda".

